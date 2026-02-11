La finestra de Paco Lloret
La finestra de Paco Lloret: "La situación del Valencia está provocada por el máximo accionista, que tiene abandonada la entidad"
Redacción Levante-EMV
“Mestalla ha puesto la cruz a Carlos Corberán. No hay ninguna duda, es más que evidente”, sentencia Paco Lloret en el inicio de su videoanálisis. El periodista deportivo analiza esta semana la debacle y la situación por la que está atravesando de nuevo el Valencia CF. Al equipo se le presentan dos “comodines” para recuperarse. El primero es el derbi contra el Levante, “que se presenta agónico para ambos”, y el segundo es el encuentro contra el Villarreal de Marcelino, “un equipo intratable que aspira a volver a la Champions”.
El Valencia tendrá que remontar y obtener dos buenos resultados en estos partidos, claves para su supervivencia en la competición. Las protestas de la afición el pasado domingo contra el Real Madrid se centraron “casi en exclusiva, contra el técnico”, por lo que, si la situación continúa igual, el encuentro programado para el 1 de marzo ante Osasuna sería “irrespirable”, explica.
Y pese a las declaraciones oficiales de cara a la galería y a las comprensibles apuestas por la continuidad del entrenador, “existe una ley universal en el fútbol difícilmente evitable: cuando las cosas van mal, el entrenador es el que se va”, razona. La delicada situación financiera del Valencia fuerza al club a mantenerse en la máxima categoría.
Existe una ley universal en el fútbol difícilmente evitable: cuando las cosas van mal, el entrenador es el que se va
“Todo esto responde a una crisis profunda y permanente, porque no se trata solo de un problema de entrenador”, explica. Para Lloret, la situación del Valencia está provocada por el máximo accionista, que tiene “abandonada la entidad, al que no le importan ni la ambición ni la competitividad. Le da igual”. Va más allá y explica que tiene el club “a su servicio”. Y ahí es donde radica el “auténtico drama del Valencia”.
- El antiguo cauce del Turia tendrá que esperar para llegar hasta el mar
- Usuarios de la línea C2 en Xàtiva: 'Ya no puedo coger el tren que necesito, ahora me tocará pedirle a un familiar que me lleve
- Una inversión de nueve millones reformará el paseo marítimo de Cullera para reforzar su protección frente a los temporales
- Varapalo definitivo al Ateneo: el ayuntamiento rechaza el recurso para legalizar su terraza
- Particulares piden de manera fraudulenta hasta mil euros por empadronarse en Gandia
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València
- El Consell rechaza retirar el sueldo público y los derechos vitalicios a los expresidents
- Unas 200 personas se concentran en Valéncia para exigir mejoras en la seguridad ferroviaria