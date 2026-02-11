La finestra de Paco Lloret: "La situación del Valencia está provocada por el máximo accionista, que tiene abandonada la entidad"

“Mestalla ha puesto la cruz a Carlos Corberán. No hay ninguna duda, es más que evidente”, sentencia Paco Lloret en el inicio de su videoanálisis. El periodista deportivo analiza esta semana la debacle y la situación por la que está atravesando de nuevo el Valencia CF. Al equipo se le presentan dos “comodines” para recuperarse. El primero es el derbi contra el Levante, “que se presenta agónico para ambos”, y el segundo es el encuentro contra el Villarreal de Marcelino, “un equipo intratable que aspira a volver a la Champions”.

El Valencia tendrá que remontar y obtener dos buenos resultados en estos partidos, claves para su supervivencia en la competición. Las protestas de la afición el pasado domingo contra el Real Madrid se centraron “casi en exclusiva, contra el técnico”, por lo que, si la situación continúa igual, el encuentro programado para el 1 de marzo ante Osasuna sería “irrespirable”, explica.

Y pese a las declaraciones oficiales de cara a la galería y a las comprensibles apuestas por la continuidad del entrenador, “existe una ley universal en el fútbol difícilmente evitable: cuando las cosas van mal, el entrenador es el que se va”, razona. La delicada situación financiera del Valencia fuerza al club a mantenerse en la máxima categoría.

“Todo esto responde a una crisis profunda y permanente, porque no se trata solo de un problema de entrenador”, explica. Para Lloret, la situación del Valencia está provocada por el máximo accionista, que tiene “abandonada la entidad, al que no le importan ni la ambición ni la competitividad. Le da igual”. Va más allá y explica que tiene el club “a su servicio”. Y ahí es donde radica el “auténtico drama del Valencia”.