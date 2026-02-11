Las fuertes rachas de viento arrancan una lona de Mestalla

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lona dañada en el estadio de Mestalla, situada en la calle Joan Reglà, corresponde a la Supercopa de España de 1999, quedando expuesto el interior del recinto valencianista

El viento ha roto una de la lonas de Mestalla

El viento ha roto una de la lonas de Mestalla / Levante-EMV

Efe

Valencia

Las fuertes rachas de viento por la borrasca Nils que se están produciendo este miércoles a lo largo de la Comunitat Valenciana han provocado el desprendimiento en Valencia de una de las lonas del estadio de Mestalla.

La lona que ha quedado destrozada es la correspondiente a la Supercopa de España de 1999 situada en uno de los laterales del estadio, en la calle Joan Reglà, entre la lona del título Copa del Rey de 1999 y la Liga de 2002.

El tejido se ha roto dejando al descubierto el interior del estadio valencianista y partes de él están colgando de la fachada. No es la primera vez que las lonas de Mestalla son arrancadas por el viento y el temporal.

