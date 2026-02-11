Las fuertes rachas de viento arrancan una lona de Mestalla
La lona dañada en el estadio de Mestalla, situada en la calle Joan Reglà, corresponde a la Supercopa de España de 1999, quedando expuesto el interior del recinto valencianista
Efe
Valencia
Las fuertes rachas de viento por la borrasca Nils que se están produciendo este miércoles a lo largo de la Comunitat Valenciana han provocado el desprendimiento en Valencia de una de las lonas del estadio de Mestalla.
La lona que ha quedado destrozada es la correspondiente a la Supercopa de España de 1999 situada en uno de los laterales del estadio, en la calle Joan Reglà, entre la lona del título Copa del Rey de 1999 y la Liga de 2002.
El tejido se ha roto dejando al descubierto el interior del estadio valencianista y partes de él están colgando de la fachada. No es la primera vez que las lonas de Mestalla son arrancadas por el viento y el temporal.
