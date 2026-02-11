Pedro Martínez: "Estoy a muerte con este equipo, nadie se borra, yo sé lo que sufren"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, compareció en ruedad de prensa para analizar el partido de este jueves 12 de febrero en el Roig Arena frente al ASVEL Villeurbanne y también habló sobre la situación física y anímica del equipo tras completar un exigente mes de enero y principios de febrero. Pese a derrotas como las sufridas en la cancha del Joventut Badalona el pasado domingo, el técnico catalán confía plenamente en su equipo: "Estoy a muerte con este equipo.Estoy muy contento de tener este equipo, de su capacidad de sufrimiento en el día a día porque estamos en una temporada muy dura, porque tenemos muchos partidos de muchísima exigencia. Estamos al límite de exigencia, de físico, de competición, de recuperarte de las victorias y de las derrota", afirmó el técnico que elogió la capacidad de trabajo de sus jugadores: . "Llevamos 48 partidos oficiales y estamos a principios de febrero y estoy muy contento del esfuerzo en el día a día. Como sé lo que sufren, sé que aquí debería estar hablado alguno de los fisios para que explicaran el trabajo que deben hacer para entrenar y jugar porque están muy exigidos. Los jugadores no se borran, están dispuesto a aportar como pueden", resaltó.

Sobre la irregularidad de resultados, alternando victorias de prestigio como la lograda en la cancha del Hapoel con derrotas estridentes como la sufrida también a domicilio frente al EFES, Martínez se mostró contundente: "Cuando no ganamos es porque no nos da pero siempre salimos a ganar".

No quiere confiarse ante el colista

En este sentido, reconoció que el partido de este jueves ante el ASVEL Villeurbanne, colista de la Euroliga, puede ser un 'partido trampa' : "no podemos confiarnos, tenemos el recuerdo reciente de la derrota ante el el Anadolu EFES que también eran colistas cuando nos ganaron la semana pasada".

Pese a la posición de su rival de este jueves en la tabla, Martínez resaltó: "El ASVEL compite de maravilla, hace las cosas muy bien. Están a la parte de abajo pero se puede dar nada por seguro, tenemos que hacer las cosas muy bien estar muy concentrados y saber sufrir". Martínez destacó también la gran igualdad que existe en la Euroliga que convierte a todos los equipos en rivales temibles: "Todos los equipos están muy bien. El otro día, el ASVEL estuvo a punto de ganar al Panathiniakos y al Paris y ganaron en la pista del Virtus, que es un equipo que está luchando por entrar en el 'play in'", apuntó y advirtió que el choque "no será un paseo" y que quien piense que van a ganar "fácil" se irá del pabellón "cabreado".

Recupera a Badio y López-Arostegui

El entrenador catalán, que dijo que podrá contar con todos sus jugadores aunque algunos arrastran problemas físicos por lo que recuperará para el partido tanto a Badio como López-Arostegui, bajas en los últimos encuentros a causa de diversas molestias.

Noticias relacionadas

El partido ante el ASVEL será el último en casa antes de la Copa del Rey que se celebrará la semana que viene en el Roig Arena y en la que el Valencia Basket debutará ante el Joventut (equipo ante el que viene de caer en Liga) en cuartos de final. El técnico desveló que en la reunión con sus ayudantes solo dedicaron cinco minutos al partido del pasado domingo en Badalona, "El resto estuvimos hablando de lo difícil que va a ser el partido del ASVEL", apuntó y afirmó que demomento sólo están centrados en los partidos de esta semana: el jueves ante el ASVEL y el domingo en la cancha del Andorra: "No hemos pensado nada en la Copa. La Copa la veo ahora mismo lejana. No veo más allá, no estamos pensando en dar descansos, sino en dar descanso a los que lo necesiten", afirmó y aseguró que a la hora de hacer los tres descartes de rigor para los próximos encuentros, no pensará en la Copa sino "en elegir a los jugadores que estén mejor para jugar en cada partido".