Pogacar entrena en el Velódromo Luis Puig de València para asaltar Roubaix y un nuevo Tour

Que Tadej Pogacar es una leyenda viva del ciclismo está fuera de cualquier duda. Cuatro Tour de Francia, cinco Lombardías, tres Liejas, dos Mundiales...su palmarés deja atónito a cualquier aficionado a este deporte. Por eso, saber cuál va a ser su calendario cada año suele ser uno de los apartados más deseados en los primeros compases de cada temporada. Este año, esa previsión de carreras vuelve a tener en el Tour de Francia su gran objetivo. Sin embargo, en esa fechas marcadas en rojo también están los dos 'Monumentos' que le quedan al campeón esloveno, la mítica Milán-San Remo y las piedras de la París-Roubaix. Metas todas ellas a asaltar para las que Pogacar ha confiado en el velódromo Luis Puig de València como uno de sus enclaves de entrenamiento.

Porque según ha podido confirmar este diario, el ciclista del UAE -equipo que estuvo participando esta pasada semana en la Volta a la Comunitat Valenciana con el portugués Joao Almeida, que quedó segundo en la general, como principal baluarte- ha estado entrenando estas últimas horas en el recinto de Benimamet. En concreto, el actual campeón del mundo -que ha estado en la capital valenciana estos últimos días junto a la escuadra emiratí- ha estado realizando unas pruebas de velocidad claves para su puesta a punto y optimización de rendimiento. No en vano, el esloveno comenzará su temporada el 7 de marzo en la Strade-Bianche -una carrera que ha ganado ya en tres ocasiones- como punto de partida para llegar a San Remo en condiciones óptimas.