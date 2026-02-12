Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026

Descalificado el atleta ucraniano Vladyslav Heorhiyevich por llevar un casco conmemorativo de la guerra

El particular casco, de color gris, contaba con fotografías de algunos de los atletas fallecidos en los cuatro años de invasión rusa.

Vladyslav Herkasevych con el casco homenaje por el que ha sido descalificado de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

Vladyslav Herkasevych con el casco homenaje por el que ha sido descalificado de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. / VH

Begoña González

Begoña González

Barcelona

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido descalificar al abanderado de Ucrania en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán y Cortina, Vladyslav Heraskevych, de 26 años, por llevar un casco conmemorativo son fotografías de los atletas ucranianos fallecidos en los cuatro años de guerra con Rusia.

La decisión, de la que le advirtieron hace varios días, finalmente ha sido llevada a cabo poco antes de la primera manga de descensos de su modalidad, el skeleton, creando una fuerte indignación en redes sociales y el entorno olímpico. "Me rompe el corazón", afirmaba días atrás el atleta ante la prohibición expresa del COI con su particular homenaje.

"Quiero dar las gracias a todos por todo el apoyo que estamos recibiendo. Realmente es increíble la cantidad que hay. Para mí, el sacrificio de las personas representadas en el casco significa más que cualquier medalla que pudiera recibir, porque dieron lo más valioso que tenían. Y un simple respeto hacia ellos es exactamente lo que quiero mostrar", escribió el atleta en sus redes.

Protesta reincidente

Heraskevych, que ya mostró su rechazo a la guerra con una pancarta en inglés en los pasados juegos de Pekín 2022, se reafirmó en su protesta y ante el aviso del COI afirmó que no pensaba dar un paso atrás. "Creo que se merecen estar conmigo el día de la competición. Lo usaré (el casco) el día de la carrera", afirmó.

El particular casco, de color gris, contaba con fotografías de algunos de los atletas fallecidos en los cuatro años de invasión rusa. El boxeador Pavlo Ishchenko, el jugador de hockey sobre hielo Oleksiy Loginov, la haltera Alina Peregudova, el atleta y actor Ivan Kononenko, la bailarina Daria Kurdel, el nadador y entrenador Mykyta Kozubenko y el tirador olímpico Oleksiy Habarov se encontraban retratados en la protección como homenaje.

