Foulquier pasa por quirófano por su lesión en la rodilla izquierda

El Valencia CF sigue con su particular drama en el lateral derecho. Una posición en la que todos los años aparecen problemas, no se da el mínimo en muchos momentos y tanto Foulquier como Thierry acostumbran a tener problemas. Con todo eso, el cuadro valencianista apunta al Derbi contra el Levante UD sin ambos futbolistas y para colmo Rubo Iranzo está lesionado también, lo que deja en muchos problemas a Carlos Corberán. Además la situación de Foulquier va para largo después de su operación en la jornada de este jueves 12. Así ha sido el comunicado del Valencia CF.

Comunicado del Valencia CF:

"El jugador Dimitri Foulquier ha sido intervenido quirúrgicamente de su rodilla izquierda con éxito este jueves 12 de febrero en Valencia, a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF.

El lateral valencianista permanecerá ingresado en las próximas horas en este centro hospitalario para control clínico evolutivo".

Situación lateral

El Valencia CF vuelve a mirar con preocupación a su banda derecha. Dimitri Foulquier ha sido operado este jueves y estará un tiempo alejado de los terrenos de juego, una baja sensible que reabre una herida que el equipo arrastra desde hace meses: la inestabilidad en el lateral derecho. Para colmo, Thierry Rendall sigue arrastrando problemas físicos y está prácticamente descartado para el próximo duelo ante el Levante, dejando a Corberán con un serio quebradero de cabeza en una posición clave.

La intervención quirúrgica de Foulquier supone un nuevo contratiempo para el conjunto de Mestalla. El lateral francés, que había ganado protagonismo en determinados tramos de la temporada y que renovó el pasado verano, no podrá ayudar al equipo en las próximas semanas. Aunque el club no ha querido marcar plazos cerrados, lo cierto es que su ausencia llega en un momento delicado, con el calendario apretando y la necesidad de sumar puntos de forma urgente.

El problema no es solo la baja de Foulquier. El gran drama del Valencia en el lateral derecho es la acumulación de contratiempos físicos. Thierry Rendall, que partía como titular indiscutible en esa demarcación, tampoco está en plenitud. El portugués continúa con molestias y su presencia en el derbi ante el Levante es altamente improbable. De hecho puede perderlo durante más tiempo. La situación obliga al cuerpo técnico a buscar soluciones de emergencia para un partido que siempre tiene una carga emocional especial.

La fragilidad en el lateral derecho del Valencia CF no es nueva. En las últimas temporadas, las lesiones y la irregularidad han impedido consolidar una referencia clara en esa banda. Cuando Thierry ha estado disponible, ha ofrecido profundidad y recorrido ofensivo, pero sus problemas musculares han sido recurrentes. Foulquier, por su parte, ha cumplido cuando se le ha necesitado, aunque sin terminar de asentarse como una solución definitiva a largo plazo.

Dimitri Foulquier / Valencia CF

Ante este escenario, Corberán tendrá que tirar de fondo de armario. Opciones como retrasar la posición de algún extremo, apostar por un central reconvertido o incluso dar la oportunidad a un jugador del filial están sobre la mesa. No sería la primera vez que el técnico recurre a soluciones imaginativas para tapar agujeros, pero el contexto no invita a experimentos excesivos, especialmente en un derbi donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Mercado del lateral

Más allá del partido ante el Levante, la situación en el lateral derecho obliga a una reflexión más profunda en el Valencia CF. La planificación deportiva deberá analizar si la plantilla está suficientemente cubierta en una posición que, en el fútbol actual, resulta fundamental tanto en defensa como en ataque. El lateral moderno no solo debe cerrar su banda, sino también proyectarse, generar superioridades y aportar centros al área. Sin estabilidad ahí, el equipo pierde equilibrio.

Noticias relacionadas

La operación de Foulquier y las molestias de Thierry vuelven a poner el foco en una de las zonas más castigadas del Valencia CF. Mestalla espera respuestas, y el equipo necesita encontrarlas rápido. Porque en una temporada tan exigente, los problemas en el lateral derecho pueden terminar pasando factura si no se corrigen a tiempo.