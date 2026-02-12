Jorge Martín prepara su regreso en el Aspar Circuit.

Después de un invierno marcado por el trabajo físico, la recuperación y la preparación específica fuera de los grandes focos mediáticos, Jorge Martín ha elegido el Aspar Circuit para retomar el contacto con la moto y recuperar ritmo competitivo antes de los test oficiales de Tailandia.

Durante estos días, Martín ha rodado tanto en la pista principal como en la pista de tecnificación del Aspar Circuit, donde desarrolla su actividad la escuela Aspar KSB Sport. En un circuito exigente, Martín ha podido evaluar su estado físico y comenzar a readaptarse a la intensidad real de pilotar una moto de altas prestaciones.

Preparado para los test oficiales

El objetivo de Martín es claro: llegar en las mejores condiciones posibles a los test oficiales que se celebrarán en Buriram, la última prueba que tendrán los pilotos de MotoGP antes de que comience el Mundial el 27 de febrero en ese mismo escenario.

En enero

Marc Márquez preparó su asalto al Mundial 2026 en el Aspar Circuit de Guadassuar. Márquez trabajó durante dos días, el jueves 8 y el viernes 9 de enero con el objetivo de ir recuperando sensaciones tras la operación de hombro que motivó que se perdiese el tramo final del Mundial 2025. Aunque los test oficiales aún no han empezado, Márquez pudo rodar esos días con una Ducati Panigale V2 de calle.

Noticias relacionadas

El campeón de motociclismo no fue el único que eligió el Aspar Circuit para rodar sus primeros kilómetros del año. El viernes 9 de enero compartió pista con pilotos como su hermano Álex, que se perfila como su principal rival en la lucha por el título Mundial de MotoGP 2026, Maverick Viñales, Michel Pirro, Tony Arbolino , David Alonso y los valencianos Daniel Holgado e, Iván Ortolà, así como Máximo Quiles y el también valenciano Ángel Piqueras que prepara su salto a Moto2 este 2026.