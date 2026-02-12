Léleman Conqueridor y CV Melilla anticipan la eliminatoria de Copa

El Léleman Conqueridor y el CV Melilla se verán las caras este 14 de febrero a las 16:30 horas en el Pabellón Javier Imbroda. Un partido que trasciende más allá de la decimoséptima jornada de Superliga y que servirá como termómetro para los cuartos de final de la Copa del Rey. Una prueba real de cómo llegan ambos equipos a esa eliminatoria del próximo día 27 que se celebrará en La Fonteta y donde los valencianos esperan seguir recuperando sensaciones.

A reafirmar la mejoría

Tras reencontrarse con la victoria el pasado sábado ante Cisneros Alter La Laguna con un sólido 3-0 (25-21/25-23/25-20), los de Zanini afrontan uno de los partidos más duros de la temporada. En Melilla les espera uno de los rivales más en forma de la Superliga que viene de dar un golpe sobre la mesa fuera de casa contra Conectabalear CV Manacor. Los de Abdelkader Salim se impusieron por 1-3 (25-19/28-30/25-27/21-25) para afianzarse con la tercera plaza (34 puntos). A nueve de distancia se encuentran los valencianos, que tienen como objetivo estar entre los cuatro primeros para garantizarse tener factor pista en los play-off. Puntuar en el Pabellón Imbroda se convierte en algo casi obligado para meter presión al CV Manacor, cuarto con 32 puntos y que este fin de semana se enfrenta en casa del Servigroup Playas de Benidorm.

Joaquín Monteagudo, seleccionado en el Siete Ideal de la Jornada 16, analiza la previa de un partido exigente. “Este fin de semana va a ser un partido duro. Vienen de ganar a Manacor allí y van a jugar ahora en casa con mucha confianza. Hay que pensar que seguramente sea un partido largo y pelearlo hasta el final. En esta Superliga ha quedado claro que cualquiera puede ganar a cualquiera y nuestro equipo también tiene sus opciones este sábado”.

Un partido muy igualado en la primera vuelta

El antecedente en Superliga se retrotrae al 14 de noviembre (Jornada 4). El Léleman Conqueridor terminó cayendo en el quinto set con un partido frenético. Los valencianos se llevaron el primer y tercer set, mientras que los melillenses empataron en dos ocasiones. Lucas Malaber con 19 puntos, cinco de ellos de saque directo, y los bloqueos de Víctor Méndez (6), principales verdugos de aquella derrota. CV Melilla parte como favorito también en este partido de vuelta y las necesidades están al otro lado de la red.

Noticias relacionadas

Remate de Kayque Calazans ante el bloqueo de CV Melilla / Léleman Conqueridor Valencia

En un mes con la Copa del Rey en el horizonte, CV Melilla y Benidorm medirán el grado de recuperación del equipo tras la mala racha. Jugadores como Rubén López y Manu Furtado cada vez están más cerca de regresar y serán necesarios para reconducir los objetivos de la temporada. Melilla marca este fin de semana el punto de partida a un cierre de temporada muy complicado donde el Conqueridor tendrá que asumir cuatro jornadas contra rivales directos por posición.