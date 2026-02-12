Levante UD contra Valencia CF: El derbi con más urgencias de la historia para evitar un descenso fatal

Dramática. Esa es la palabra que, quizás, mejor ejemplifica la situación en la que Valencia CF y Levante UD llegarán al derbi valenciano del próximo domingo en el Ciutat de València. Los de Carlos Corberán, tras vivir una semana negra en la que fueron eliminados en Copa del Rey por el Athletic y cayeron también contra Betis y Real Madrid en liga, se encuentran al borde del precipicio. Solo un punto los separa de los 22 que atesora el Rayo Vallecano, primer equipo en puestos de relegación. En el caso de los levantinistas, las necesidades son aún más importantes. Son penúltimos, a cinco puntos concretamente del Valencia. Eso sí, con un partido menos jugado, el que recuperarán el miércoles 18 contra el Villarreal. Una realidad, en plena batalla por evitar un abismo fatal, que convierte este duelo en el derbi -que, a diferencia de lo usual, no tendrá posado conjunto ni ruedas de prensas consecutivas- con más urgencias para ambos equipos de la historia.

Los datos del derbi. / A. Vicedo

Balance hasta ahora

La afirmación, aunque pueda resultar escandalosa, se apoya directamente en las cifras. Nunca el enfrentamiento entre los dos clubes de la capital valenciana se ha dado con ambos conjuntos en un momento de tanto peligro. La prueba es que en los 16 precedentes anteriores que ha habido en Primera División -cogiendo para ello los partidos de Vuelta que se han jugado tanto en la casa blanquinegra o en la granota- uno o los dos equipos se encontraban más 'desahogados' que en esta temporada 2025-26. Y eso que muchos de esos choques se han jugado en meses 'límite' como abril y mayo -varios, incluso, en la jornada 37- y no con todavía bastante margen de maniobra como el actual, a mediados de febrero. Sin embargo, ¿cómo han sido los últimos partidos entre ambos equipos cuando ya se había jugado más de la mitad de la temporada?

La efeméride más reciente, cogiendo solo los partidos de vuelta de las ligas de 2019-20, 2020-21 y 2021-22, señala al Levante UD como vencedor. Eso sí, por poco. No en vano, en esos tres cursos, hubo dos empates a uno y un 1-0 a favor de los de Orriols en marzo de 2021 gracias al solitario tanto de Roger Martí. Antes de ese momento, eso sí, el Valencia había encadenado dos 3-1 consecutivos en los retornos de la 2017-18 y la 2018-19, respectivamente. En el primero, gracias a los goles de Santi Mina, Vietto y Parejo que superaron el de Postigo. Y, en el segundo, merced a un doblete también de Santi Mina y otro de Guedes que hicieron baldío el gol en propia puerta de Carlos Soler. Además, curiosamente, la evolución del marcador en ambos casos fue la misma: 1-0, 1-1, 2-1 y 3-1.

Vencedor y Danjuma, durante el último derbi. / Francisco Calabuig

Sin embargo, en todas esas veces, la posición del Valencia era mejor que la que atesora actualmente, llegando incluso a afrontar el 'partido de la ciudad' ubicado en puestos Champions (4º en la 2017-18) o de Europa League (6º en la 2018-19). Los levantinistas, por su parte, acudieron a la cita valenciana en puestos que fueron virando entre el 11º de la 2020-21 y el 19º de la 2021-22, año en el que el conjunto granota descendió por última vez a Segunda y no volvió hasta el ascenso del verano pasado.

Los peores puestos

Eso sí, hay que echar la vista atrás más todavía, casi dos décadas, para llegar tanto a las victorias más sólidas de ambos contra el rival local como a la peor posición liguera de los dos conjuntos antes del momento actual. En concreto, para los levantinistas, el triunfo más relevante en un partido de vuelta data de la jornada 37 de la 2006-07, cuando vencieron al Valencia por 4-2 gracias al doblete de Riga y los goles de Salva Ballesta -uno de esos futbolistas que han vestido la camiseta de ambos conjuntos como también lo han hecho Vezo, Juanfran, Farinós, Míchel, Xisco Muñoz o David Navarro, entre muchos otros- y Laurent Courtois que superaron a los de Joaquín y Baraja. Una temporada después, eso sí, llegarían al derbi en su peor situación: vigésimos -como en la 2015-16- y ya descendidos.

En el caso de los valencianistas, esta posición liguera antes del derbi nunca había sido tan dramática. La peor, hasta este curso, era la de esa 2007-08, en la que el club de Mestalla -entrenados en aquel momento por Voro tras la salida de Koeman- llegó al partido 13º con solo seis puntos por jugarse. No obstante, en ese enfrentamiento disputado en el Ciutat, los blanquinegros endosaron una goleada (1-5) gracias a un 'hat-trick' de Villa y dos goles más de Mata y Angulo.