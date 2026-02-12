Pablo Martínez: “Es una final y la vamos a afrontar como tal”

El capitán del Levante UD, Pablo Martínez, compareció antes del derbi del domingo frente al Valencia CF y dejó claro el enfoque del equipo levantinista ante un encuentro clave en la lucha por la salvación. “Es una final y la vamos a afrontar como tal”, aseguró en rueda de prensa. Sobre la necesidad de ganar, en un momento en el que el club que entrena Luis Castro se encuentra a cinco puntos de la salvación, el centrocampista apeló al control emocional en un partido de máxima exigencia. "Al final son muchas emociones que hay que controlar, pero un derbi te va a exigir cosas fuera. Dar el máximo cada uno por el compañero. La línea de trabajo es sólida. Estar concentrados nos llevará a la victoria", insistió.

Pese a ello, no quiso añadir carga extra al derbi. En concreto, subrayó que, aunque se trate de un rival directo, todos los encuentros tienen el mismo peso. “Todos los partidos son igual de importantes, nos jugamos mucho todos. Es un día especial para el Levante y, por todo lo que engloba, lo puede parecer, pero todos los partidos son importantes”. En cuanto a quién tiene más necesidad, evitó comparaciones y centró el discurso en el propio equipo: “Nosotros nos centramos en nosotros mismos”.

El capitán considera que el Levante ha dado argumentos para ser respetado. “Hemos demostrado en todos los partidos que nos hemos ganado el respeto de los rivales. Si logramos una victoria es vital para los puestos de salvación, pero hay que estar tranquilos”, señaló, apuntando a la importancia del choque sin perder la calma.

"Estoy muy agusto"

En el plano personal, reconoció atravesar un buen momento. “Estoy muy a gusto. Todo ese camino es de caer y levantarse. Es un buen momento y creo que hay que mantenerlo para dar el cien por cien en cada acción”. Y, sobre la responsabilidad de llevar el ‘10’ y el brazalete, explicó: “Intento transmitirlo. Tengo una responsabilidad. El brazalete es un detalle más, pero hay mucha gente detrás. Hay que cuidar mucho los detalles. Lo llevo muy bien porque con el grupo que somos todo es más fácil”.

En esos detalles, Martínez también se refirió al trabajo en el balón parado: “A base de trabajo hemos hecho hincapié en lo que nos hacía daño. Saber que nos puede dar muchos puntos. Exigirnos en nivel de comunicación, córners, faltas laterales... La intención es hacer daño a balón parado”.

"Lo importante es la estabilidad"

En otros temas, en relación a la expulsión de Matturro, comentó: “Son interpretaciones. La jugada es muy rápida pero las imágenes son mucho más claras. Hay dos jugadores que se agarran claramente. Ya ha pasado y no nos va a arreglar nada, así que a mirar hacia adelante”. Por último, sobre su renovación, fue claro: “Ahora mismo es lo menos importante. Lo importante es la estabilidad y conseguir la salvación”.