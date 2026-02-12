Quique Llopis: "Sabía que el récord de España podía llegar en cualquier momento"

Era cuestión de tiempo. Todas las señales llevaban a pensar que Quique Llopis (Bellreguard, 25 años) iba a batir el récord de España de los 60 metros vallas en este invierno de 2026. Lo había acariciado en Luxemburgo (7:50), lo había rozado en Düsseldorf (7:50) y lo había amenazado en Valencia (7:50 y 7:53). Finalmente lo logró en el Polideportivo Gallur de Madrid el pasado 6 de febrero. En este escenario, logró su primer récord de España (7:48) en 2023 y logró un 7:51 en 2024. En este mismo enclave, igualó por dos veces, en la semifinal y en la final, ese registro de 7:48. Y en este mismo lugar, estableció el viernes 6 de febrero la nueva plusmarca nacional. Lo dejó en unos imponentes 7:45, segunda marca mundial del año. El embajador FER superó al italiano Simonelli (7:50) y al estadounidense Jamal Britt (7:51). “Sabía que lo tenía al alcance. Estábamos entrenando para ello. Al hacer reiteradamente 7:50 con cierta facilidad, sabía que el récord de España podía llegar en cualquier momento. Es más, creo que aún podemos hacerlo mejor, todavía estamos en condiciones de arañar centésimas al reloj. Sin ir más lejos, la salida del pasado viernes fue muy mejorable”, señaló Llopis en declaraciones al Proyecto FER.

Llopis logró en el mitin de Madrid rebajar tres centésimas al anterior mejor tiempo (7.48), que estaba en su posesión, igualado con Orlando Ortega.

Lugares especiales

“En Madrid, compito especialmente bien. La afición me trata con mucho cariño y me lleva en volandas. Se lo quiero agradecer especialmente. Ahora, a seguir con todo lo que queda de pista cubierta. Me hace especial ilusión proclamarme campeón de España en mi ciudad, en Valencia, ante mi gente. Y, por supuesto, aspiro al podio en el Campeonato del Mundo. A ver si en Polonia, a finales de marzo, puedo romper el maleficio de las cuartas plazas en los certámenes universales”, señala el deportista FER.

Próximas citas

La próxima prueba para Quique Llopis llegará el 19 de febrero, jornada en la que se celebrará la Reunión Internacional de Lievin, en Francia. Con posterioridad, el fin de semana del 28 de febrero y el 1 de marzo, el atleta de Bellreguard competirá en el Nacional bajo techo en Valencia.

La etapa invernal se cerrará, entre el 19 y el 22 de marzo, con la celebración en Torun (Polonia) del Campeonato del Mundo. Para Quique, la temporada 2026 ha adquirido un cariz ilusionante, consolidado en la élite del atletismo internacional, codeándose sin complejos con las grandes estrellas mundiales.