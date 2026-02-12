El Rayo - Atlético se jugará finalmente en Butarque

LaLiga no ha dado finalmente el visto bueno al estado del césped del estadio de Vallecas, y el Rayo no podrá jugar en su 'casa' este domingo ante el Atlético de Madrid.

Tras tratar de ir a contrarreloj durante toda la semana junto con RoyalVerd, la empresa encargada de la sustitución del verde, la visita de los inspectores de LaLiga de este jueves no ha salido del todo positiva, y se ha decidido que el estadio vallecano no puede acoger el partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports, sino que será en otro feudo madrileño, Butarque.

"Una vez terminados los trabajos de auditoría e inspección del terreno de juego del estadio de Vallecas por los técnicos de LaLiga y por reconocidos técnicos independientes, LaLiga desea informar que el partido Rayo Vallecano-Club Atlético de Madrid correspondiente a la Jornada 24 de LaLiga EA Sports se disputará en el Estadio Ontime Butarque, en el horario previsto el domingo 15 a las 16:15", dice el comunicado de la patronal de este jueves por la noche.

Será el segundo partido que no se podrá jugar en el campo del Rayo Vallecano, tras el suspendido la semana pasada ante el Real Oviedo, horas antes de la disputa del partido.

Esta semana, la patronal ha buscado una solución a tiempo y el partido finalmente se disputará en el estadio de Butarque, la casa del CD Leganés, equipo que actualmente milita en la Segunda División, LaLiga Hypermotion, y juega a domicilio ante el Córdoba, por lo que su 'casa' está libre para este fin de semana.

"Pese a los intensivos trabajos realizados por el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas desde la pasada semana, bajo la monitorización y coordinación constante de LaLiga, dichos informes acreditan que el terreno de juego no reúne todavía las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad para la integridad de todos los futbolistas y equipo arbitral, con el consiguiente riesgo de lesiones. Con lo que el encuentro se celebrará finalmente en el estadio del CD Leganés, con la aprobación de todos los clubes e instituciones implicadas", añade LaLiga en su escrito.

La otra opción que barajaba LaLiga era el Riyad Air Metropolitano, estadio del rival del Rayo, el Atlético de Madrid. A pesar de eso, se ha descartado esa opción ya que supondría un agravio comparativo para los rojiblancos al jugar ambas mangas de la competición en su propio estadio.

"LaLiga lamenta profundamente que este encuentro no pueda desarrollarse en las condiciones inicialmente previstas, especialmente por el impacto que esta situación tiene en los aficionados de ambos equipos, que siempre son la razón de ser del fútbol. Al mismo tiempo, quiere reconocer y poner en valor los esfuerzos realizados por el Rayo Vallecano para tratar de encontrar la mejor solución posible tras acometer el cambio completo del césped del terreno de juego, y las condiciones climatológicas adversas que han sobrevenido durante estas dos últimas semanas, mientras se ejecutaban estos trabajos", dice el estamento presidido por Javier Tebas.

Finalmente, LaLiga quiso recordar en su comunicado que "actúa en el ejercicio de las funciones que legalmente tiene atribuidas, con rigor y responsabilidad, en coordinación con las autoridades y los distintos agentes implicados, para velar por el correcto desarrollo de la competición y la integridad del campeonato. Garantizando la seguridad jurídica, la igualdad competitiva y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud de participantes y público".

El partido, declarado de alto riesgo

Además, la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el derbi madrileño, lo que obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la localización de las aficiones dentro del estadio y el control de acceso a estos recintos deportivos.

Además, las fuerzas de seguridad reforzarán el control y sus despliegues preventivos en lo referido a la vigilancia de los aficionados.