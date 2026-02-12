El Roig Arena vuelve a disfrutar de un coral Valencia Basket

Tras una semana lejos de València, los taronja regresaron al Roig Arena este jueves para medirse al ASVEL Villeurbanne en un partido trampa del que supieron salir airosos, de nuevo con el juego coral y la seguridad que vienen demostrando esta temporada jugando ante su afición. Un triunfo que les permite seguir en la parte alta de la clasificación en el que fue el último partido en casa antes de la Copa del Rey.

Pedro Martínez salía de inicio con Jean Montero, Omari Moore, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers en una noche en la que los descartes eran López-Arostegui, Isaac Nogués y Yankuba Sima. Antes se había guardado un minuto de silencio por el fallecimiento de David Federman, copropietario del Maccabi Tel Aviv.

El ala-pívot estadounidense Zac Seeljas abría el marcador bajo el aro, pero los taronja no tardaban en tomar el mando del partido tras un mate de Reuvers y seis puntos de Taylor, tras un 2+1 y un triple que ponía el 8-4.

Los franceses reaccionaban de la mano de Armel Traoré y de nuevo de Seeljas que anotaba desde el 6,75 para poner el 8-9. Un espejismo para los visitantes visto lo que vendría después, un vendaval taronja con tres triples que cerraban un parcial de 11-0 para obligar a Pierric Poupet a parar el partido, con 19-9 a 2:24 para el final del primer cuarto.

Kameron Taylor, uno de los más destacados en el inicio de partido. / Germán Caballero

Los triples se repartían en cuatro jugadores distintos y aún se sumó Key a Taylor, Costello, Darius y Badio al final del primer período, al que se llegó con un 22-17 después de que el Asvel lograra reducir diferencias con el acierto de Traoré y Melvin Ajinca desde el 6,75, liderando un parcial de 0-8.

Mejores porcentajes

En la vuelta a la pista, no tardó Montero en mostrar que las intenciones de los taronja pasaban por seguir castigando el aro visitante desde el 6,75. Su triple, una gran defensa que obligó a agotar posesión y el acierto de Moore en la siguiente acción, ponían el +10 para los locales (27-17).

Eso sí, el Asvel tiraba también más de tres que de dos y Edwin Jackson respondió con dos triples que dieron oxígeno a los galos, acercándoles a un 28-23.

Nada que llegara a inquietar a un Valencia Basket que mantenía e incluso mejoraba sus porcentajes de tiro y que encadenaba un nuevo parcial de 9-0, con cinco puntos de Darius y dos canastas de Pradilla y Key (37-23). La diferencia aún aumentaría antes del descanso tras otro triple de Darius que puso el 40-25 (+15), aunque el despertar del colombiano Braian Angola, permitió a los de Poupet reducir diferencias antes del descanso (44-33), pese a un 3+1 de Puerto en la última posesión taronja.

Jean Montero, de nuevo brillante en la Euroliga, con 14 puntos y 15 de valoración. / Germán Caballero

Cerca del +20

El Valencia BC volvía a golpear primero en la reanudación de la mano de Taylor, pero la defensa visitante aumentaba de intensidad y los puntos empezaban a llegar más desde el tiro libre. Mientras, el ASVEL encontraba en su pívot Paul Eboua la mejor arma para intentar reducir diferencias, con el camerunés anotando en dos acciones bao el aro e incluso desde el 6,75.

Pese a ello, Costello lograba poner a los locales a +19 (59-40), una diferencia que apenas se redujo tras un triple de Badio con canastas de Ndiaye y Jackson (63-45).

Defensa ante el vendaval de triples

El partido parecía estar en el bolsillo, pero el exjugador de ACB Edwin Jackson seguía empujando a los suyos sumando tres nuevos triples que despertaban incluso murmullos de admiración en la grada. El ASVEL se acercaba a un 66-54 con más de siete minutos por jugar, pero en un momento delicado, Montero volvió a asumir el peso ofensivo, con un 2+1 y otra entrada a canasta que permitieron congelar las esperanzas visitantes de remontada (71-74).

Noticias relacionadas

De nuevo Jackson volvía a sumar de tres (6 de 6) en un festival de triples al que se sumaron Angola y Seeljas, que ponían el 77-67 a 2:20 del final. Los taronja, pese a ello, defendían su ventaja con uñas y dientes una y otra vez desde el tiro libre, desde donde llegó el punto de De Larrea que permitió que todos acabaran sumando. Badio, como es costumbre en este Valencia BC, no regaló la última posesión y aprovechó un tiro cómodo a media distancia para poner el definitivo 82-67. Un triunfo para cargar pilas de cara al partido de este fin de semana en Andorra y antes de centrarse ya en la Copa del Rey de la próxima semana.