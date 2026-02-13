BALONCESTO
El Barça-Hapoel Tel Aviv de la Euroliga se jugará a puerta cerrada tras ser declarado de alto riesgo
El Palau Blaugrana no abrirá las puertas a los aficionados para la jornada 31 de Euroliga
Giacomo Leoni Amat
El FC Barcelona ha anunciado que el partido del próximo 13 de marzo frente al Hapoel Tel Aviv se disputará a puerta cerrada. Tras ser valorado como un choque de "alto riesgo", el club azulgrana ha tomado la decisión de no abrir las puertas del Palau Blaugrana para el encuentro de la jornada 31 de Euroliga, "con la intención de garantizar la seguridad de todos los asistentes al partido", tal y como lee el comunicado oficial de la entidad catalana.
Será el segundo partido de la temporada que se dispute sin la presencia de aficionados, después que se tomara la misma decisión para el duelo frente al otro conjunto israelí de la competición, el Maccabi Tel Aviv. En esa ocasión, Xavi Pascual lamentó la extraordinaria circunstancia pero su equipo terminó llevándose la victoria (93-83): "Es una situación en la que salimos perjudicados sin tener culpa de nada, y la verdad es que no me gusta nada jugar sin nuestro público", comentó el entrenador azulgrana en la previa de ese partido del 6 de enero.
Reembolso y remontada
Para compensar a los aficionados, el club azulgrana ha asegurado que devolverá "la parte proporcional del importe del partido a todos aquellos socios y socias abonados al baloncesto para la temporada 2025-2026, con la opción de que sea deducible en la renovación del abono de la próxima temporada. En el caso de compra individual de la entrada, el club reembolsará su coste." A diferencia de otros partidos de alto riesgo, en los que se refuerza la vigilancia, esta vez el FC Barcelona optó por cerrar las puertas totalmente para evitar incidentes.
Aunque todavía falta prácticamente un mes para el partido, el Barça ha querido tomar esta decisión con antelación para evitar distracciones en un clima de protestas y tensión. Los de Xavi Pascual necesitan toda la concentración puesta en lo deportivo para tratar de remontar una dinámica irregular de resultados, que tuvo su último capítulo negativo ayer por la noche en la derrota frente a Paris Basketball en el Palau Blaugrana (74-85).
Sede neutral
El Barça no es el único perjudicado por la situación geopolítica en el Medio Oriente, pues otros partidos de Euroliga también se han disputado a puerta cerrada en Valencia y Madrid. El mismo Hapoel disputa sus partidos como local en el Arena 888 de Sofía (Bulgaria). En ese escenario precisamente inauguró la temporada el Barça en Euroliga con una abultada derrota bajo el mando de Joan Peñarroya (103-87).
- Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- Las subidas del 100% del alquiler en València: 'Soy funcionario y mi casero me exige 1.200 euros al mes donde pagaba 600
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- Aemet activa el aviso naranja por vientos huracanados de más de 120 km/h en la Comunitat Valenciana
- El Ayuntamiento de Aielo de Malferit pagará a la familia de Nino Bravo por el pantalón extraviado en 2008
- Un promotor inyecta 70 millones de euros para construir 440 viviendas en Alzira en cuatro años
- La Generalitat Valenciana paraliza el proyecto del túnel del metro en Meliana y estudiará el soterramiento de las vías