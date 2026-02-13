Confimado oficialmente por la Federació de Futbol: Suspenden todos los partidos del sábado en la Comunitat Valenciana por los avisos de Aemet de viento huracanado

El viento no da tregua. La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana informa de la suspensión de todos los partidos oficiales programados para este sábado 14 de febrero, en todas las competiciones gestionadas por la FFCV en la Comunitat Valenciana así como en las competiciones nacionales delegadas en la FFCV (Tercera División, Tercera División Futfem, Liga Nacional Juvenil y Tercera División de fútbol sala).

Las diferentes alertas de la AEMET por viento para este fin de semana son el motivo de la suspensión de los encuentros de fútbol y fútbol sala que se tendrían que disputar este sábado.

Mientras que el viernes la alerta es amarilla en la mayoría del territorio valenciano, el sábado el naranja gana intensidad e incluso existen zonas en alert roja por peligro extremo. La Agencia Estatal de Meteorología ha subido el aviso por fuertes vientos a nivel rojo (peligro extremo) ante las rachas huracanadas de viento del noroeste que se esperan para el sábado 14 de febrero en la Comunitat Valenciana y que pueden llegar a superar los 140 km/h. Eso sí, por el momento sólo afectarían a la zona interior de Castellón.

Además, la FFCV estará especialmente pendiente de las solicitudes de suspensión de encuentros justificadas por el cierre de instalaciones municipales que puedan también este mismo viernes por la tarde o el domingo.

El Valencia CF anuncia la suspensión de los duelos de Cadete e Infantil

El propio Valencia CF ya ha comunicado en sus redes sociales la suspensión de los duelos previstos para el viernes por la tarde de la Liga Autonómica que afectan a Cadete e Infantil.