La UPV presenta sus equipos ciclista femenino y paraciclista para impulsar el talento sobre ruedas
Entre los integrantes destaca Ricardo Ten el deportista paralímpico español más laureado en ciclismo, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y abanderado de España
La Universitat Politècnica de València ha presentado oficialmente sus equipos ciclista femenino y paraciclista para la temporada 2026 en un acto presidido por el rector, que ha puesto en valor el deporte como una extensión natural del ADN universitario: esfuerzo, innovación, superación y compromiso social. Durante su intervención, el rector José E. Capilla subrayó que “la UPV enseña a pensar, a crear y a innovar, pero también a no detenerse jamás”, y destacó que estos equipos “representan lo mejor de nuestra universidad: talento joven que crece con esfuerzo, deportistas de élite que compaginan excelencia académica y rendimiento competitivo, y un compromiso firme con la igualdad y la inclusión. La UPV no entiende el deporte solo como competición, sino como formación en valores. Cada medalla es importante, pero lo verdaderamente trascendente es el ejemplo que nuestras ciclistas y paraciclistas ofrecen a toda la comunidad universitaria y a la sociedad”.
El Equipo Ciclista Femenino UPV se consolida como un proyecto estructurado que acompaña a más de 40 deportistas desde las categorías cadete y junior hasta sub-23, élite y máster. Con presencia destacada en la Comunitat Valenciana y proyección nacional e internacional, el equipo aspira a convertirse en referente del ciclismo femenino universitario en España. En su calendario figuran pruebas de primer nivel como la Challenge Comunitat Valenciana, la Copa España Féminas o la Vuelta a Pamplona, Cantabria, Osona y Portugal, además del Gran Premi UPV y la Pionera Race.
Trayectoria ascendente
Los logros deportivos avalan esta trayectoria ascendente: campeonatos autonómicos y nacionales en pista y carretera, presencia en pruebas UCI con posiciones entre las 30 mejores, liderazgo en metas volantes de la Challenge valenciana y segundo puesto en el ranking nacional de ciclismo femenino. Especialmente destacable es el dominio en categorías base, con múltiples medallas en campeonatos de España y competiciones autonómicas.
El acto ha servido también para presentar oficialmente el UPV Paracycling Team, ampliando el compromiso institucional con la inclusión y la igualdad de oportunidades. El ciclismo paralímpico permite competir a deportistas con distintas discapacidades mediante vehículos adaptados —bicicletas modificadas, triciclos, handbikes o tándems— bajo los estándares de clasificación del Comité Paralímpico Internacional y la UCI.
Entre sus integrantes destaca Ricardo Ten Argilés, el deportista paralímpico español más laureado en ciclismo, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y abanderado de España. Junto a él compiten Maurice Far Eckhart Tió, con una trayectoria internacional consolidada; Isabel Yinghua Hernández Santos, medallista mundial en pista; y el joven valenciano Pablo Torres Muñoz, una de las grandes promesas del paraciclismo nacional.
Modelo deportivo integral
Con esta presentación, "la UPV reafirma su apuesta por un modelo deportivo integral que forma no solo campeonas y campeones, sino referentes capaces de inspirar a toda la sociedad. Porque en la UPV, el talento también avanza sobre ruedas", destacan en un comunicado.
Al acto, el rector ha estado acompañado por el Vicerrectorado de Convivencia y Bienestar, Santiago Guillem, y ha asistido y Enrique Gutiérrez, presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana. El rector ha querido también agradecer públicamente el apoyo de los sponsors que hacen posible el desarrollo de estos equipos y su participación en competiciones nacionales e internacionales.
