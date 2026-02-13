Flick no baja los brazos: "Esto no se ha acabado"

Noche muy complicada en las filas azulgranas. Semblantes serios y pocas palabras entre los futbolistas culés en los pasillos del Metropolitano tras la goleada ante el Atlético. Hansi Flick, elegante, comparecía ante las cámaras para explicar su primera visión del partido. "No ha sido buena primera parte, ellos han jugado mucho mejor que nosotros. Tenemos un segundo partido y lucharemos aunque sabemos que será difícil. Esto no está acabado. En el primer tiempo no se ha visto al equipo que quiero ver. En el descanso le he dicho a los jugadores que había un partido diferente en la segunda parte". Sobre la jugada del fuera de juego en el tanto de Cubarsí se mostró contrariado: "¿Por qué es fuera de juego? No me parece fuera de juego cuando he visto la jugada. Lo acepto y lo entiendo, pero no lo comparto".

Eric García también ofreció su versión de la goleada encajada. El central arrancó analizando el choque: "La primera parte ha sido muy dura para nosotros. El primer gol es mala suerte, un infortunio enorme. Luego ellos han salido más metidos, con más ganas. Y contra un rival como el Atlético cuando se ponen con esta ventaja es difícil. Queda un partido y si hacemos las cosas bien, podemos darle la vuelta a esto. Se nos plantaban muy fácil en el área porque había muchos espacios y no hemos sabido plasmar lo que queríamos hacer". Sobre el gol anulado a Cubarsí comentó que "todos tenemos preguntas, aún no me ha quedado claro el frame", y respecto a su expulsión, que llegó tras ser revisada en el VAR lanzó una pregunta: "¿Has visto la entrada de Giuliano? ¿Y qué te parece? Últimamente, siempre nos pitan en contra. Tengo mala suerte, me resbalo...". El defensa confirmó que Flick en el descanso les dijo que "empezaba un partido nuevo y teníamos que intentar ganar la segunda parte para recortar la diferencia de cara a la vuelta".

Simeone, radiante

En el bando rojiblanco Simeone estaba radiante. "Nuestra gente necesita estos partidos. Desde hace años nos empujan y necesitan partidos importantes como este. Hicimos un primer tiempo muy bueno. Interpretamos muy bien el juego, con mucha contundencia y tranquilidad en el tramo final del juego. Fue un gran primer tiempo. En la segunda sabíamos que ellos no iban a bajar la brazos. Tienen calidad y cualidad y así empezaron así el segundo tiempo. No fue tan similar al primero, pero los chicos hicieron un partido extraordinario".

Sobre la actuación de sus jugadores destacó que "Griezmann es un jugador histórico, una leyenda del Atlético de Madrid. Nadie le quitará ese lugar. Está un momento de su carrera en la que da todo cuando el entrenador se lo pide. La rompió esta noche. Y debe hacerlo así cuando le toque". De Julián comentó que "me ha encantado el pase a Lookman en el tercer gol. Ha demostrado humildad y jerarquía. Luego la vida te devuelve y ha llegado su gol. Sabíamos que teníamos que revitalizar el trabajo de los delanteros porque estaban cansados arriba". El Cholo no cree que la eliminatoria esté decidida: "Sabemos el rival que tenemos y no podemos bajar los brazos. Falta bastante para este partido de vuelta, pero hoy dimos una gran alegría a nuestros aficionados".

Marcos Llorente fue el primer jugador del Atlético que compareció ante los micrófonos y se mostró cauto pese a la goleada. "¿Eliminatoria decidida? Para nada. En el fútbol se han visto cosas peores, resultados más grandes que se van. Es un juego muy mental. Llegas allí, te meten un gol rápido y cambia todo". El centrocampista rojiblanco calificó la primera parte como "una locura y más contra un Barça. Hemos estado juntitos atrás y hemos roto a los espacios muy bien. Nos ha salido todo en ataque, centros, remates, las llegadas... Griezmann nos da la vida por cómo ve el fútbol y cómo juega. Y el gol de Julián le va a venir bien a él y a todos. Todo el mundo en el Atlético es consciente de lo importante que es Julián para nosotros. Estamos muy felices, seguro que él también y se va a quitar un poco de peso. Nos va a dar mucha fuerza este resultado". Respecto la actuación del VAR, el internacional español dejó las siguientes palabras: "Lo que más nos molesta a los jugadores con el VAR es el tiempo que estamos parados. No he visto si era por una uña o no, pero deberían mirarlo más rápido".