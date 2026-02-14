Luís Castro, entrenador del Levante UD, sobre el derbi: “Cuando sabes que para los aficionados es especial, intentas dar un poco más"”

El entrenador del Levante, Luís Castro, explicó este sábado que es consciente de que para los aficionados levantinistas el derbi del domingo ante el Valencia es especial y que, como trabajan para que estén contentos, harán el máximo esfuerzo para conseguir la victoria.

“Es un partido más para ganar, como todos los otros. Pero sabemos que para los aficionados es un partido especial. Como trabajamos para que estén contentos, sabemos que si ganamos les damos más. Para nosotros es un partido más, lo planificamos igual. Pero es especial para los aficionados y si podemos darles una cosa más, lo vamos a dar”, dijo Castro en la rueda de prensa previa al partido.

Sobre si lo vive con más rivalidad por el hecho de ser un derbi, Castro declaró: “Para mí los derbis son para ganarlos, como el resto de los partidos. Cuando vas al terreno de juego todos son rivales. Es rivalidad en el terreno de juego, tienes que dar el máximo, pero no es diferente que el resto de partidos, es lo mismo que otros partidos”.

Rueda de prensa del mister del Levante UD Luís Castro previa al derbi ante el Valencia CF / Germán Caballero

“Llevo entrenando más de veinte años, sé lo que son los derbis. Sé la importancia para los aficionados. Llevo tiempo en la ciudad, conozco lo que sienten los aficionados (del Levante). Cuando estás en la calle o un aficionado habla contigo conoces lo que les gusta. Las personas en el interior del club también me dicen lo que piensan. Todos los aficionados del Levante trabajan con gente de que es del Valencia. Es un partido que se vive antes y después, no se queda sólo en el día del partido”, agregó el entrenador portugués.

“Si yo supiera el resultado, haría el Euromillón y ganaba"

Sobre el Valencia, el entrenador del Levante explicó que únicamente se ha fijado en los últimos partidos del equipo de Carlos Corberán y que nada tiene que ver el partido de la primera vuelta en Mestalla con el duelo de este domingo.

“Si yo supiera el resultado, haría el Euromillón y ganaba, pero no tengo esa capacidad. Me gustaría, pero no soy tan bueno”, ironizó.

“Los dos equipos son diferentes en este momento. El Valencia es un equipo que tiene cosas buenas y cosas menos buenas. Tiene individualidades muy fuertes, jugadores que pueden hacer la diferencia en algunas situaciones del partido. Colectivamente tiene algunas cosas que podemos aprovechar y nosotros, más que nada, tenemos que estar muy fuertes y jugar el partido para ganar”, añadió el entrenador del Levante.

Además, Castro evitó pronunciarse sobre la polémica tangana con la que acabó el partido de Mestalla. “Yo no sé lo que ha pasado, estoy tan concentrado en mi equipo que si hubo cosas raras… no tengo mucho tiempo para perder en cositas”, afirmó el preparador luso.

Rueda de prensa del mister del Levante UD Luis Castro previa al derbi ante el Valencia CF / Germán Caballero

El entrenador del Levante, además, adelantó que el francés Ugo Raghouber no podrá jugar porque sufre unas molestias derivadas del esfuerzo del último encuentro de Liga ante el Athletic Club y no quiso desvelar cuáles son sus planes para cubrir la baja de Toljan por acumulación de amarillas en el lateral derecho.

“Tenemos muchas soluciones para la derecha. Vamos a jugar con los once que pensamos que es lo mejor para el partido. Está claro que el once de mañana lo tengo decidido, no puede tener muchas dudas un día antes del partido”, resumió el entrenador del Levante, que vivirá su primer derbi de la capital valenciana.

Castro también explicó que pese a que la próxima semana tendrá otros dos partidos, ante el Villarreal y el FC Barcelona, sólo piensa en el choque ante el Valencia porque es el más inmediato y no se plantea ningún tipo de rotación, pero se quejó por el hecho de tener menos descanso que el Villarreal.

"No hay un entrenador que le gusta tener menos tiempo que los otros. No es mi trabajo pero no lo he comprendido. Vamos a trabajar, porque yo sabía que ahora teníamos que ser más resilientes porque estábamos ganando partidos y las personas nos empezaban a mirar de otra forma. Vamos a pelear así, no ya problema", afirmó el luso.