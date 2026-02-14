Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF sobre el derbi: “El equipo va a dejarse la vida para conseguir los tres puntos”

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, apuntó que su equipo va a “dejarse la vida para conseguir los tres puntos” este domingo en el Ciutat de València ante el Levante, un rival sobre el que valoró que “siempre ha sido competitivo”.

“En el fútbol la exigencia siempre es de los resultados, de luchar por los tres puntos, en ese sentido la situación es la misma, afrontamos el partido con el máximo respeto y el máximo nivel de detalle”, apuntó este sábado Corberán en la previa preguntado por la presión sobre su figura y sobre el equipo.

El míster valencianista, que no tendrá ningún lateral derecho disponible de la primera plantilla y tampoco podrá contar con Arnaut Danjuma, comentó que “siempre hay cosas que uno puede probar. Ya no desde los jugadores que salen de inicio, o luego entran, sino de las posibilidades en el campo o en función del rival. Cada partido es un nuevo evento, posibilidad para seguir creciendo”, dijo.

Carlos Corberán. / Eduardo Ripoll

Sobre ambos jugadores, Corberán explicó que “médicamente ninguno sufre una lesión importante”. “Danjuma tiene una lesión pequeña en el psoas y con ‘Titi’ tiene que ver más con un aspecto preventivo, ha aparecido un edema alrededor de la lesión que tuvo y supone un riesgo. La decisión médica es mantener al jugador con los servicios médicos y no con el grupo. El partido se afronta al máximo con los jugadores que haya”, dijo.

"No fuerzo a los jugadores"

En el caso de Thierry, que jugó por primera vez ante el Real Madrid después de su lesión, Corberán explicó que su participación estuvo pactada con los servicios médicos y que no ‘fuerza’ a jugadores.

“Siempre sigo las recomendaciones médicas, una vez estipulado con el cuerpo médico que el tiempo máximo de juego de Titi era de 30 minutos, no empieza el partido y jugó 18 minutos. Los servicios médicos, que son los especialistas, son los que estipulan si el jugador tiene el alta competitiva o no. Nunca fuerzo un jugador, el cuerpo médico me dice si está para jugar o no”, apuntó.

Mientras, Corberán analizó sobre el rival que “siempre he visto al Levante un equipo competitivo, no compite mejor (que con Julián Calero), compite diferente. El partido de Mestalla te dice de la igualdad y dificultad. Es un equipo que tienes que preparar muy bien porque te va a exigir”.

Carlos Corberán. / Eduardo Ripoll

“Con el nuevo entrenador tiene señas de identidad distintas, es un equipo que juega muy organizado, que puede manejar diferentes sistemas, que está ordenado en defensa y con unos fundamentos ofensivos muy claros que le están haciendo competir. Sabes que va a costar mucho trabajo superarles”, dijo.

"Nunca he cambiado en mi vida una alineación"

Por último, sobre Javi Guerra y una información publicada sobre su posible cambio en el once titular ante el Real Madrid cuando ya lo tenía decidido, explicó que “hay veces que salen a la luz comentarios, reflexiones o situaciones que no coinciden con la realidad o con cómo manejamos la relación con un jugador”.

“Una vez doy una alineación nunca pienso en cambiarla. Es un proceso que es producto de cómo uno evalúa los rendimientos de los jugadores, las situaciones de partido. Nunca he cambiado en mi vida una alineación. Eso no es mantener el respeto ni la confianza en el jugador. Eso no se puede hacer cuando uno lidera un grupo. Los jugadores hay veces que tienen un protagonismo de una manera o de otra”, continuó.

“Javi Guerra es un jugador importante para el club. Lo veo manejar su situación de jugar menos con una madurez que me está gustando mucho y hace que la confianza que tenemos con él incluso aumente. Los jugadores a veces afrontan situaciones de dificultad y eso te hace madurar y aumentar su rendimiento. Para mí Javi está en esa línea”, finalizó.