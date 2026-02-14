El Diputación Valencia deja la Copa Iberdrola en casa

El club Diputación Valencia C.A. se ha proclamado campeón del Campeonato de España de Clubes Short track Copa Iberdrola de atletismo de forma rotunda y además, en casa.

El club levantino defendía título y no ha tenido problemas ni rival que le inquietara desde la primera prueba para lograr un nuevo título, el 29º que suma en su brillante palmarés, de un total de 35 ediciones, casi nada.

Las valencianas han dominado con absoluta tranquilidad la competición, logrando el triunfo nada menos que en nueve de las 13 pruebas con las siguientes ganadoras por orden según iban sumando triunfos: 800m: la francesa Olivia Elodie Alexandre; 400m: Ana Prieto con 53.66, a seis centésimas de su marca personal; 200m: Esperança Cladera; pértiga: Mónica Clemente superando el listón en 4.46 m -líder española del año- (marca personal y cuarta igualada de todos los tiempos) hacía ocho años que una española no saltaba tanto bajo techo y dando gusto verla intentar el récord de España de Naroa Agirre (4.56 de 2007); peso: la portuguesa Eliane Arruda con 17.96 m; 1.500m: Carla Masip 4:23.06 en un final de fotofinish con Elena Martín segunda a una sola centésima; 60m vallas: Paula Blanquer 8.10 marca personal y reafirmando su liderazgo nacional; 3000m: Beatriz Álvarez dominando la carrera de principio a fin y ganando con 9.15.58 y el relevo 4x400m que cerraba la tarde-noche valenciana.

Victtoria de la atleta de Diputación Valencia en el Lluis Puig. / Eduardo Ripoll / Eduardo Ripoll

En definitiva, triunfo contundente del Diputación Valencia C.A. que ha finalizado la competición con 96 puntos de 104 posibles, lo que demuestra el dominio casi total que han ejercido en esta edición, por 72 del Facsa Playas de Castellón en segundo lugar y 63 del F.C.Barcelona en tercer lugar.

Decepción masculina

La alegría femenina contrasta con la decepción masculina. La Real Sociedad se ha proclamado por primera vez en su historia campeón de la Copa Joma, campeonato de España de clubes masculinos, que se ha celebrado este sábado en el Palau Velódrom Lluis Puig de València. El conjunto donostiarra, que acabó tercero en la edición del pasado año, sumó un total de 78.5 puntos a la conclusión de las trece pruebas disputadas, mientras que el equipo valenciano del CA Fent Camí Mislata quedó, al igual que el año pasado, segundo en la clasificación con 74.5 puntos, y el Facsa Playas de Castellón, ganador de las dos últimas ediciones, completó como tercero el podio con 68.5 puntos. El FC Barcelona, el club más laureado en esta competición, acabó cuarto.