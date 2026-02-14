Lesionados y sancionados marcan el duelo del Cap i Casal

Levante UD y Valencia CF se la juegan mañana domingo en el Derbi. Ambos conjuntos valencianos se encuentran en plena lucha por la supervivencia en LaLiga, con los granotas ocupando puestos de descenso y blanquinegros rozándolos. Tanto los de Luís Castro como los de Carlos Corberán necesitan imperiosamente una victoria en el Ciutat, pero toca cambiar los planes sobre el césped tras las últimas bajas. El Levante UD cuenta con dos bajas seguras por sanción. Matturro vio la roja directa ante el Athletic y Toljan deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas. La ausencia de Brugui por lesión es segura, mientras que Matías Moreno se ha recuperado y Kervin Arriaga avanza con el protocolo de conmociones y será duda hasta el último día. También podría llegar Víctor García tras ejercitarse ya desde el jueves con el resto de compañeros.

Por su parte, el Valencia CF ha perdido estos días a varios jugadores importantes. Más allá de la baja por acumulación de amarillas de Copete, recientemente han caído Foulquier y Danjuma. El lateral, que arrastraba molestias, finalmente ha pasado por el quirófano, mientras que el atacante estará fuera del verde durante aproximadamente dos semanas.

Thierry y Danjuma

Carlos Corberán cuenta con varias bajas para el Derbi. A las ausencias seguras del sancionado Copete (acumulación de cartulinas) y los lesionados Julen, Diakhaby y Foulquier, son varios los que pueden terminar sumándose.

Ayer, Thierry Rendall no se ejercitó junto al resto de la plantilla, por lo que sólo dispondrá de la sesión de hoy sábado para poder hacerlo. Siempre y cuando esté en condiciones físicas. El lateral valencianista, recién recuperado de su lesión de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, ya participó ante el Real Madrid, pero tiene unas molestias que le han impedido ejercitarse con el grupo. En cualquier caso, tanto el lateral luso como el lesionado Danjuma hicieron carrera continua sobre el verde.

Almeida, con gastroenteritis

Otro que tampoco pudo realizar la sesión con normalidad es André Almeida, que se quedó en el gimnasio como precaución al padecer gastroenteritis. Se espera que pueda ser de la partida el domingo.

En ese entrenamiento, el técnico valencianista habría vuelto a probar la opción de Unai Núñez como lateral derecho. A su vez, habría probado el ataque con Diego López y Ramazani en las bandas.

Igualmente, a apenas 48 horas del derbi valenciano frente al Levante UD, Carlos Corberán contó en la sesión del viernes, 13 de febrero, con Aarón Mayol, mediocentro del Juvenil A del Valencia CF, para cubrir el vacío en el lateral derecho de la defensa que dejan los problemas físicos de Dimitri Foulquier y Thierry Rendall. Los opciones son limitadas para el técnico y, como viene informando este diario, las más probables durante el partido pasan por la utilización de Unai Núñez o Luis Rioja.

Mayol trabajó en tareas defensivas durante el entrenamiento, reforzando la banda y el lateral derecho. Su presencia evidencia la necesidad del técnico de llenar huecos inmediatos en el once. Por su parte, Luís Castro recuperó para esta nueva «final» a dos jugadores clave en el equipo. Tanto Matías Moreno —recuperado de una conmoción cerebral— como Víctor García —que ha dejado atrás su lesión muscular— están disponibles para el encuentro ante el conjunto valencianista. También es baja confirmada Roger Brugué, quien continúa recuperándose de una rotura del ligamento lateral externo de su rodilla izquierda.

Kervin Arriaga es duda

La baja principal es Kervin Arriaga, quien continúa trabajando al margen bajo protocolo médico de LaLiga tras ese fuerte golpe en la cabeza con Unai Simón ante el Athletic del que tuvo que retirarse en camilla. El centrocampista hondureño no participó junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento grupal de ayer.

Por lo tanto, la incertidumbre está instalada en Orriols sobre si el «misilito» finalmente llega en plenas condiciones al partido o, como ya hizo Luís Castro con Matías Moreno, será precavido y no arriesgará su integridad física. Estas horas previas al derbi serán claves para decidir si participará o no ante el conjunto de Mestalla, dependiendo de sus sensaciones y de si se siente preparado para el partido. El Estadio Ciutat de València se prepara para vivir uno de los partidos más esperados del curso. El derbi entre Levante UD y Valencia CF apunta a registrar una de las mejores entradas de la temporada, con el recinto ‘granota’ prácticamente lleno para la cita entre los dos clubes de elite de la ciudad. El levantinismo tiene ganas de resarcirse de la derrota en el derbi de la primera vuelta y continuar con su objetivo de escalar por la permanencia en Primera.

Aforo casi completo

Como indica ‘Deportes Cope Valencia’, el club levantinista tiene vendidas prácticamente todas las localidades disponibles, quedando apenas unas 800 entradas libres de un aforo aproximado de 24 600 espectadores. Todo apunta a que el encuentro superará, incluso, la asistencia registrada en el choque frente al FC Barcelona, convirtiéndose en la mejor entrada del curso en Orriols.

El Levante cuenta actualmente con cerca de 20 948 abonados, lo que garantiza una base sólida de asistencia. No obstante, todavía existe la posibilidad de que algunos socios liberen sus asientos en las horas previas al encuentro, lo que podría elevar aún más la ocupación del estadio.

Llamamiento a la afición

La Delegación de Peñas del Levante UD ha querido implicar a la grada desde mucho antes del pitido inicial. Por ello, recomendó a los aficionados estar en sus localidades en torno a las 17.30 horas, aproximadamente una hora antes del comienzo del partido, con el objetivo de generar ambiente desde el calentamiento.

Noticias relacionadas

Además, se ha convocado una concentración previa a partir de las 16 horas en los aledaños del Ciutat de València, buscando que el equipo sienta el respaldo de la afición desde su llegada al estadio. En cuanto a la representación visitante, está prevista la asistencia de 405 seguidores del Valencia CF en la zona habilitada para la afición visitante. No obstante, no se descarta que haya más valencianistas distribuidos por otras áreas del estadio, pese al elevado coste de las entradas que no pertenecen a la zona visitante. n