El Sevilla salva un punto con 10 jugadores ante el Alavés

El Sevilla y el Alavés empataron este sábado (1-1) un encuentro áspero y caótico que los locales disputaron casi en su totalidad en inferioridad numérica, pese a lo cual se adelantaron con un gol de Sow en el primer tiempo antes de que Toni Martínez equilibrase el marcador en el segundo periodo.

Antes del cumplirse el segundo minuto, Juanlu estuvo a punto de ser expulsado por una entrada sobre Youssef, aunque la sanción se quedó en tarjeta amarilla tras una larga revisión, pero al cuarto de hora, el carrilero sevillista cometió otra falta dura y dejó a los suyos en inferioridad numérica por doble amonestación.

Pese a jugar con un hombre más, el Alavés apenas se acercó por los dominios de Odysseas en todo el primer periodo, en el que sólo Calebe quiso percutir por la banda derecha, mientras que el Sevilla gestionaba la situación defendiendo lejos de su área, a costa de un enorme desgaste de fuerzas.

Una presión Maupay en la salida de balón propició una pérdida de los visitantes, el francés sacó rápidamente de banda hacia Akor Adams, que temporizó, se giró y sirvió un pase interior a Sow, quien tuvo frialdad para recortar antes de ejecutar un tiro potente que entró tras desviar su trayectoria un toque de Garcés.

El triple cambio que operó Coudet en el descanso tuvo un efecto casi inmediato, ya que dos de los futbolistas que ingresaron, Pablo Ibáñez y Guevara, generaron un ataque por la izquierda que concluyó con pase de la muerte del segundo, despejado in extremis por Kike Salas.

En el saque de esquina subsiguiente, Toni Martínez se elevó de forma majestuosa ante Suazo para martillear el empate a uno con su cabeza y quebrar las menguantes energías de un Sevilla que, con muchos minutos aún por delante, no tenía más recurso que la defensa numantina para, al menos, arrancar un punto.

Una larga revisión de 4 minutos terminó invalidando por fuera de juego milimétrico un gol con el que el Lucas Boyé, adelantado una pizca tras recibir de Aleñá, habría adelantado a los babazorros de haber subido al marcador.

El tramo final fue un ejercicio impotencia del Alavés, que monopolizaba la posesión sin otro plan que ensayar centros cómodamente defendidos por los locales, para quienes el refresco de su ataque con las sucesivas entradas de Peque, Ejuke e Isaac no tenía el efecto deseado.

Cuando el reloj galopaba hacia el minuto 90, Matías Almeyda paró el partido con una larga protesta a resultas de la tarjeta roja que le mostró Iosu Galech y, sin su entrenador, el banquillo sevillista continuaba enardeciendo el ambiente con más aspavientos y gritos que también le costaron la expulsión al suplente Joan Jordán.

Este recital de tarjetas generó un caos que hizo imposible que se viese algo de fútbol en los 12 minutos de alargue que acabó decretando el equipo arbitral, lo que favoreció los intereses de un Sevilla que sumó un punto de tintes heroicos que también le sirve para ganarle el golaveraje particular al Alavés.