A coger sensaciones en Andorra para la Copa del Rey

La espera para la Copa del Rey 2026 que se disputa en el Roig Arena está a punto de llegar a su fin, pero antes Valencia Basket debe hacer frente a una exigente salida a Andorra para medirse al Morabanc a partir de las 12:30h en el partido correspondiente a la vígesima jornada de Liga Endesa.

El conjunto taronja llega al partido tras una importante victoria europea ante el ASVEL, pero habiendo perdido su último compromiso liguero ante el Joventut, por lo que necesita recuperar las buenas sensaciones antes de jugarse en su propio pabellón el segundo título de la temporada. Los andorranos, por su parte, reciben al actual segundo clasificado en una situación delicada en plena lucha por la permanencia.

Sin Costello ni Montero

Con la competición del KO en el horizonte de Pedro Martínez, el técnico no quiere correr ningún riesgo con los jugadores que arrastran alguna molestia física, por lo que Matt Costello y Jean Montero causan baja para visitan Andorra, tal como ha confirmado Valencia Basket en sus canales oficiales. El resto de la plantilla está disponible.

Todo apunta a que Montero estará disponible para la Copa del Rey, pero con Costello existen más dudas según explicó el propio Pedro Martínez en rueda de prensa.

Valencia. VLC SPD. Entrenamiento del Valencia Basket / SD

Pedro Martínez analiza el partido

Precisamente sobre ese estado físico de la plantilla habló Pedro Martínez en rueda de prensa: "La verdad es que lo que me preocupa del partido del domingo, que es un partido muy importante como todos, es cómo estaremos físicamente. A Matt Costello le están tratando porque ha tenido un problema en el tobillo, que a ver cómo evoluciona, pero que no tiene muy buena pinta. Y tenemos más jugadores que ahora están en tratamiento y que veremos cómo evolucionan".

Sobre el enfrentamiento, el técnico explicó que "venimos de perder en la Liga acb el domingo pasado, y por lo tanto es un partido muy importante. Y como has preguntado por la Copa, si ganamos llegas con un poco más de confianza. Pero creo que no tenemos que pensar en ganar pensando en lo siguiente, sino en la dificultad que tiene ganar el campo de Andorra, que es un equipo que ha cambiado de entrenador, que ha estado mejor en los últimos partidos, y que esa pista normalmente no se nos da demasiado bien".

Valencia. VLC SPD. Entrenamiento del Valencia Basket / M. A. Montesinos

Una pista con cuentas pendientes

No es el Pavelló Toni Martí una pista que se le haya dado especialmente bien a VBC en las últimas temporadas. La racha reciente es negativa para el equipo taronja, que ha caído derrotado en cinco de sus últimas siete visitas a Andorra, y las dos victorias que ha obtenido han sido por un punto. En total, será la duodécima visita de Valencia Basket al club andorrano en la Liga Endesa, con un balance que actualmente es favorable al equipo local con seis victorias andorranas y cinco triunfos taronja.

Tampoco fue tarea fácil conseguir la victoria en el partido de la primera vuelta esta temporada, y es que Valencia Basket tuvo que remontar 17 puntos para terminar sumando un sufrido triunfo 84-79.

Brancou Badio, en pugna por un balón con el extaronja Shannon Evans / acb Photo / Dani Catalán

Un viejo conocido como gran amenaza

El extaronja Shannon Evans es el mejor anotador (13,7 puntos) y el jugador más valorado de su equipo (14,5) con una tarjeta que completa con 2,4 rebotes, 5,9 asistencias (tercer mejor pasador), 1,2 recuperaciones. Kyle Kuric es la segunda referencia ofensiva del Morabanc con 13,2 puntos, siendo el tercero que más triples mete (2,4) con el tercer mejor porcentaje (51,3%) y podría regresar este domingo después de haberse perdido los dos últimos partidos.