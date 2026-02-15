Botellazo a Eray Cömert en Orriols

La acción de Eray Cömert, enarbolando un banderín del estadio del Levante UD y colocando en él su camiseta como celebración del triunfo, encendió todavía más de lo que estaban los ánimos al final del derbi. Despertada la ira de los aficionados locales, y la indignación de los futbolistas levantinistas, miembros del cuerpo técnico del Valencia CF y compañeros del central suizo se acercaron para que cesara en su acto.

Los ánimos se calentaron al máximo y, poco después, mientras Cömert abandonaba el césped entre insultos fue alcanzado por una botella lanzada desde la zona de Tribuna. Una de las tres o cuatro botellas que varios seguidores levantinistas arrojaron contra el jugador terminó dando en la parte inferior de la cara. Afortunadamente, el jugador se encuentra bien.

El acta de Ortiz Arias obvia los incidentes

Ninguno de los incidentes sucedidos a la conclusión del derbi ha sido reflejado por el árbitro, Miguel Ángel Ortiz Arias, en el acta del partido entre Levante y Valencia, correspondiente a la jornada 24 de la Liga.

Noticias relacionadas

Sobre lo hecho por Cömert, uno de los capitanes del LUD, Dela, lo consideró una falta de "respeto" y, en caliente, llegó a calificar a los jugadores valencianistas en la celebración de "impresentables". Posteriormente, tanto César Tárrega como Carlos Corberán pidieron disculpas por el gesto con el banderín del jugador helvético. "Si ha sentado mal pedimos disculpas y le deseamos toda la suerte al Levante", comentó el defensa de Aldaia, formado también en la cantera 'granota'.