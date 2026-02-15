Pilota
Domini roig a Pelayo, Pedreguer i la Llosa de Ranes
Les quatre partides de la Lliga CaixaBank van ser dominades per Dénia, Orba, Vinalesa i Senyera nEn escala i corda, guanyaren Puchol II, Salva Palau i Vicent
Fedpival
El trinquet de Pedreguer va acollir aquest dissabte la partida més igualada de les quatre que es jugaren durant la vesprada corresponents a la Lliga CaixaBank.
En escala i corda Pro1, Salva Palau i Javi (Orba) s’asseguraren la victòria en una partida prou disputada contra Pere Roc II, Guillermo i Jesús (Benidorm), un duel que semblava clarament decantat del costat roig però que va mantindre l’emoció fins els últims moments.
La parella va tindre un inici de partida molt encertat i va establir unes diferències a l’electrònic que semblaven encaminar l’enfrontament cap a una resolució ràpida (40-15, 50-25).
La reacció blava va acostar al trio fins el 55-50, però els rojos s’apuntaren l’últim joc i s’emportaren un triomf (60-50) que els deixa tercer en la taula.
La partida prèvia, d’escala i corda Pro2, va ser dominada al principi per Vicent i Ulises (Vinalesa), que es van acoblar molt bé al trinquet i agafaren una distància insalvable des de l’inici (45-20) per a Joan Orts, Muedra II i Óscar (Massalfassar).
Tot i el resultat, els jocs van estar molt competits, però la parella de Vinalesa va mostrar un punt més d’energia fins el resultat final de 60-35.
A Pelayo, la partida d’escala i corda Pro1 no va tindre cap història. L’equip de Puchol II, Salva i Àlvaro Mañas (Dénia) es va imposar per 60-15 a l’equip ‘de circumstàncies’ format per Alejandro, Morret i Javier Campos (Montserrat).
El mitger de Massamagrell i el punter de Montserrat van ser els encarregats d’acompanyar a Alejandro degut a la Baixa d’Hilari, però el trio de Puchol es va imposar a la ‘Catedral’ amb molta superioritat i es va embutxacar 2 punts més en el seu compte.
La formació de Dénia totalitza 12 unitats i encapçala la classificació per davant de Francés i Nacho (Benissa), amb 11 punts, encara que amb una partida menys.
Pel que fa a la Lliga CaixaBank de raspall Pro1, la partida jugada a la Llosa de Ranes va tindre una ràpida resolució.
El trio d’Iván, Momparler i Alejandro (Senyera) no va donar opció a Bonillo, Brisca i Javier (Oliva) i es va apuntar el triomf per 25-0.
L’equip de la Safor, també afectat per les baixes (Vercher i Ricardet) es va veure dominat pel conjunt d’Iván, què amb aquesta victòria escala fins a la quarta posició i amplia el tall entre els seus tres perseguidors.
Els municipis de Burriana i Benissa acolliran dos importants partides de la recta final de la fase regular de la Lliga CaixaBank d’escala i corda Pro1. La primera d’elles se jugarà aquest mateix matí, cap a les 11 hores, al trinquet Batiste Viñas de Burriana.
Allà s’amidaran dos equips de la zona baixa de la taula classificatòria. El de Pedreguer – masymas Supermercats, integrat per José Salvador, Pere i Monrabal II, que ja no té opcions d’estar en la següent ronda i jugarà la seua última partida lligueta, i el de Massalfassar – Agroturia, format per Julio Palau, Gimeno i Rubén, que necessita la victòria per a continuar amb opcions d’estar en semifinals.
Ja de vesprada, l’altre duel de la màxima categoria lliguera d’escala i corda, el protagonitzaran els conjunts de Benissa i de Meliana. La parella de Francés i Nacho, que jugarà com a local, al trinquet de Benissa, se jugarà el liderat de la competició davant el trio de Mario, Bueno i Guillem Palau, que apuraran les seues opcions de plantar-se en ‘semis’.
Doble sessió de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro al trinquet de Castelló. Segona jornada de la segona fase i duel clau entre els dos primers equips per a obrir la vesprada de pilota. Des de les 16 hores, se viurà el duel entre els trios de de Bonrepòs i Mirambell, integrat per Victoria, Anabel i Marina, i de Pedreguer – Rolser, conformat per Ana, Mireia Badia i Fanni. Un duel amb les espasses en alt que farà gaudir al públic del trinquet de la Ribera Alta.
Raspall femení pro
A continuació, cap a les 17 hores, està programat altre duel de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro entre els conjunts de Beniflà, integrat per Clara, Amparo i Patri, i de Tavernes de la Valldigna, que s’estrena en la segona fase amb Àngela, Júlia i Mar Alfonso com a integrants.
