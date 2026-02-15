Milán - Cortina 2026
Hallan una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial en un aparcamiento de los Juegos Olímpicos de Invierno
En ningún momento hubo peligro para la seguridad pública, según la policía
EP
La policía italiana ha desactivado este domingo una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial descubierta en un aparcamiento cerca de la pista de saltos de esquí de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo en Predazzo (Italia).
Los expertos desactivaron la granada de mano y en ningún momento hubo peligro para la seguridad pública, según la policía. La zona se utiliza normalmente para almacenar madera. El aparcamiento de los Juegos Olímpicos, situado entre las localidades de Preddazo y Moena, puede ser utilizado tanto por autobuses como por coches. La competición de salto de esquí tuvo lugar en Predazzo el sábado por la noche.
Los Juegos Olímpicos de Invierno continuarán hasta el 22 de febrero, con Milán y Cortina d'Ampezzo como ciudades anfitrionas oficiales. Se han alquilado propiedades para proporcionar aparcamiento a los numerosos visitantes de fuera de la zona, especialmente en sedes más pequeñas como Predazzo y Antholz.
- València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- El envío de un doble Es-Alert por alerta roja y naranja con vientos huracanados cierra comercios y cancela multitud de actos deportivos y festivos en la C. Valenciana
- Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- La Comunitat Valenciana vive un temporal histórico de viento huracanado: la Aemet confirma dónde y cuándo soplarán las rachas más fuertes hoy
- La Generalitat Valenciana paraliza el proyecto del túnel del metro en Meliana y estudiará el soterramiento de las vías