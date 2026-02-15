Luís Castro, entrenador del Levante: "Hay que saber ganar y perder"
El técnico del Levante UD lamenta la falta de “decisiones y concentración” tras la derrota ante el Valencia y se muestra preocupado por la lesión de Pablo Martínez: "Habrá que hacer exámenes"
El Levante UD salió tocado de la derrota ante el Valencia, no solo por el resultado, sino también por el estado de Pablo Martínez, que se marchó lesionado. Luis Castro confirmó tras el encuentro que el futbolista “no está bien” y que tendrá que someterse a pruebas después de una acción “por detrás” en la que “la rodilla ha sido afectada”. El entrenador, eso sí, esquivó cualquier valoración arbitral. “No voy a hablar del arbitraje”, zanjó.
El técnico granota mostró su preocupación por un jugador al que considera clave. “Esperemos que no sea grave porque es muy importante para nosotros y juega tanto. Ojalá no lo perdamos”, insistió, poniendo el foco en la incertidumbre médica y en el impacto que tendría su ausencia en el equipo.
Más allá de la lesión, Castro describió un vestuario golpeado. “Anímicamente no estamos bien. Nadie lo está ahora”, admitió. Aun así, quiso lanzar un mensaje de continuidad: “El trabajo no ha terminado”. El entrenador reconoció que el equipo ha dejado puntos por el camino en partidos en los que “debíamos hacer más” y subrayó que el próximo compromiso debe afrontarse con mentalidad ganadora. “El próximo partido hay que jugarlo para ganar, trabajando más la concentración y los detalles”, recalcó.
En su lectura de lo sucedido, Castro descartó que el problema fuese de actitud. “No pienso que ha faltado corazón, más de fútbol y decisiones”, señaló, insistiendo en que el equipo tenía claro el plan del rival. “Sabíamos cómo jugaba el Valencia en ataque y defensa, teniendo los espacios que queríamos. Ha faltado reflexión y mirar lo que tenemos que hacer”, explicó.
El técnico también detalló el momento clave del partido: cuando el Levante se vio mejor, llegó el golpe. “Ha sido cerrado y cuando estábamos mejor, con más balón y cerca de la portería contraria ha llegado el gol de transición”, apuntó. En su relato, la segunda parte arrancó con buenas sensaciones, pero el equipo se desordenó y lo pagó. “Habíamos empezado la segunda mitad muy bien. Luego perdemos un poco el control y las posiciones y ha sido difícil”, añadió.
Con un discurso muy centrado en lo mental, Castro dejó una frase que resume su diagnóstico: “El cerebro es más importante que lo que corres, aunque tengas que correr kilómetros. El cerebro es el que toma las decisiones tanto ofensivas como defensivas”. Y, ya pensando en lo que viene, apeló a la madurez en los momentos malos: “El respeto es siempre muy bonito. Hay que saber ganar y perder”.
Suscríbete para seguir leyendo
- València ordena el cierre de 19 'pisos falleros' en tres edificios de la plaza del Ayuntamiento
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- Aviso rojo en la Comunitat Valenciana por vientos huracanados de más de 140 km/h: la Aemet activa el máximo nivel de alerta por el peligro extremo de las rachas
- El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
- El envío de un doble Es-Alert por alerta roja y naranja con vientos huracanados cierra comercios y cancela multitud de actos deportivos y festivos en la C. Valenciana
- Directo: Todas las noticias del temporal de viento huracanado que afecta a la Comunitat Valenciana
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables