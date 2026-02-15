El Valencia Basket arrolla en Andorra y llega lanzado a la Copa

Como un vendaval. Así pasó el Valencia Basket por Andorra este domingo para sumar una nueva victoria en la Liga Endesa (75-107) que le permite consolidar su segunda posición en la Liga y llegar con un plus de confianza a la Copa del Rey de la que es anfitrión. Y todo en un partido en el que Taylor y De Larrea lideraron a los taronja cara al aro y en el que la buena defensa colapsó a los de Zan Tabak.

Con las ausencias obligadas de Jean Montero y Matt Costello y el descarte técnico de Isaac Nogués, Pedro Martínez salió de inicio con De Larrea, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako. En apenas dos minutos, los taronja ya habían anotado tres triples por medio de Pradilla, Taylor y Badio y, sumado a una canasta de Sako bajo el aro, cerraban un primer parcial de 5-11.

Kameron Taylor, el taronja más anotador con 22 puntos en Andorra. / acb Photo / Dani Catalán

Pustovyi y el extaronja Shannon Evans, también desde el 6,75 anotaban para mantener a los locales en el duelo, aunque fue Kyle Kuric quien le complicó más la defensa al Valencia Basket, con dos triples y 10 puntos al final del primer cuarto, al que se llegó con un ajustado 23-25 después de que los locales llegaran a empatar el duelo (18-18) tras un nuevo triple de Evans a 3:03 del final. La respuesta de De Larrea desde el exterior y de nuevo de Taylor, permitían empezar el segundo período con una ligera ventaja.

Festival de triples de Taylor y De Larrea

Y tal y como acabaron el primer cuarto, empezaron el segundo, con un triple de Larry y otros tres seguidos de Taylor que disparaban a los taronja en el marcador, con un 28-37 a seis minutos del descanso.

Mckoy sumaba de tres y Evans y Best anotaban para reducir diferencias, pero los taronja lograban superar la barrera de los diez puntos de ventaja con Reuvers y Puerto y la buena defensa visitante, sumado al acierto en el tiro exterior, permitían a los de Pedro Martínez ir agrandando su renta hasta el 39-57 con el que se llegó al descanso, con clara superioridad en el rebote y en el tiro, ya con 10 triples en los primeros 20 minutos.

Partido roto tras el descanso

Los locales se veían impotentes para recortar diferencias en la vuelta a la pista y los taronja salían dispuestos a romper definitivamente el partido con una buena entrada de De Larrea y los triples de Badio y Taylor una vez más. Zan Tabak paraba el partido con 41-65 a los poco más de dos minutos de la segunda parte.

Kuric y Taylor, las mejores bazas ofensivas de ambos equipos, intercambiaban tiros libres, pero al acierto exterior se sumaba también un Braxton Key que encadenaba cinco puntos para empujar a los taronja hasta el 47-74 (+27).

El partido estaba roto por completo y aunque Kuric seguía engordando sus números, Darius y Moore aún daban un nuevo impulso a los locales para superar la barrera de los 30 puntos (49-81). López-Arostegui anotaba sus primeros puntos desde el tiro libre y Pedro Martínez daba entrada a Yankuba Sima al final del tercer cuarto, aumentando la rotación y el descanso para Sako y Reuvers

Último cuarto de trámite

Con un 53-83 a falta de los últimos diez minutos, la victoria ya no corría peligro, pero había que mantener con la tensión necesaria para acabar con buenas sensaciones de cara a la Copa del Rey, que los taronja arrancan el jueves en el Roig Arena.

Los locales, con todo perdido, encontraban el acierto en Yves Pons y de nuevo en Kuric, pero el Valencia Basket mantenía una ventaja holgada sobre los 30 puntos, con el acierto interior de Sako y Sima y los puntos de Moore, Puerto y De Larrea. Moore, con el decimoquinto triple de los taronja, cerraba el partido con un espectacular 75-107. Ahora sí, solo toca pensar en la Copa y soñar con un título en casa que se resiste desde 1998.

FICHA TÉCNICA:

75- MoraBanc Andorra (23+16+14+22): Shannon Evans II (10), Best (2), Okoye (7), McKoy (3) y Pustovyi (9) -cinco inicial-; Rafa Luz (4), Kostadinov (2), Udeze (-), Kuric (25), 'Chumi' Ortega (2), Rubén Guerrero (-) y Pons (11).

107- Valencia Basket (25+32+26+24): Badio (5), Sergio De Larrea (17), Kameron Taylor (22), Jaime Pradilla (9) y Sako (6) -cinco inicial-; Reuvers (6), Josep Puerto (9), Thompson (5), Key (9), Moore (13), López-Arostegui (4) y Sima (2).

Árbitros: Carlos Peruga, Javier Torres y Yasmina Alcaraz. Eliminado por cinco faltas personales 'Chumi' Ortega (m. 37).

Incidencias: Partido correspondiente a la 20ª jornada de la Liga ACB disputado en el Pabellón Toni Martí de Andorra la Vella ante 2.732 espectadores