LIGA ENDESA
El Valencia Basket arrolla en Andorra y llega lanzado a la Copa
En ausencia de Jean Montero, Kameron Taylor y De Larrea lideraron una nueva victoria taronja
Todos los jugadores anotaron en un nuevo festival de triples del Valencia Basket
Jorge Valero
Como un vendaval. Así pasó el Valencia Basket por Andorra este domingo para sumar una nueva victoria en la Liga Endesa (75-107) que le permite consolidar su segunda posición en la Liga y llegar con un plus de confianza a la Copa del Rey de la que es anfitrión. Y todo en un partido en el que Taylor y De Larrea lideraron a los taronja cara al aro y en el que la buena defensa colapsó a los de Zan Tabak.
Con las ausencias obligadas de Jean Montero y Matt Costello y el descarte técnico de Isaac Nogués, Pedro Martínez salió de inicio con De Larrea, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako. En apenas dos minutos, los taronja ya habían anotado tres triples por medio de Pradilla, Taylor y Badio y, sumado a una canasta de Sako bajo el aro, cerraban un primer parcial de 5-11.
Pustovyi y el extaronja Shannon Evans, también desde el 6,75 anotaban para mantener a los locales en el duelo, aunque fue Kyle Kuric quien le complicó más la defensa al Valencia Basket, con dos triples y 10 puntos al final del primer cuarto, al que se llegó con un ajustado 23-25 después de que los locales llegaran a empatar el duelo (18-18) tras un nuevo triple de Evans a 3:03 del final. La respuesta de De Larrea desde el exterior y de nuevo de Taylor, permitían empezar el segundo período con una ligera ventaja.
Festival de triples de Taylor y De Larrea
Y tal y como acabaron el primer cuarto, empezaron el segundo, con un triple de Larry y otros tres seguidos de Taylor que disparaban a los taronja en el marcador, con un 28-37 a seis minutos del descanso.
Mckoy sumaba de tres y Evans y Best anotaban para reducir diferencias, pero los taronja lograban superar la barrera de los diez puntos de ventaja con Reuvers y Puerto y la buena defensa visitante, sumado al acierto en el tiro exterior, permitían a los de Pedro Martínez ir agrandando su renta hasta el 39-57 con el que se llegó al descanso, con clara superioridad en el rebote y en el tiro, ya con 10 triples en los primeros 20 minutos.
Partido roto tras el descanso
Los locales se veían impotentes para recortar diferencias en la vuelta a la pista y los taronja salían dispuestos a romper definitivamente el partido con una buena entrada de De Larrea y los triples de Badio y Taylor una vez más. Zan Tabak paraba el partido con 41-65 a los poco más de dos minutos de la segunda parte.
Kuric y Taylor, las mejores bazas ofensivas de ambos equipos, intercambiaban tiros libres, pero al acierto exterior se sumaba también un Braxton Key que encadenaba cinco puntos para empujar a los taronja hasta el 47-74 (+27).
El partido estaba roto por completo y aunque Kuric seguía engordando sus números, Darius y Moore aún daban un nuevo impulso a los locales para superar la barrera de los 30 puntos (49-81). López-Arostegui anotaba sus primeros puntos desde el tiro libre y Pedro Martínez daba entrada a Yankuba Sima al final del tercer cuarto, aumentando la rotación y el descanso para Sako y Reuvers
Último cuarto de trámite
Con un 53-83 a falta de los últimos diez minutos, la victoria ya no corría peligro, pero había que mantener con la tensión necesaria para acabar con buenas sensaciones de cara a la Copa del Rey, que los taronja arrancan el jueves en el Roig Arena.
Los locales, con todo perdido, encontraban el acierto en Yves Pons y de nuevo en Kuric, pero el Valencia Basket mantenía una ventaja holgada sobre los 30 puntos, con el acierto interior de Sako y Sima y los puntos de Moore, Puerto y De Larrea. Moore, con el decimoquinto triple de los taronja, cerraba el partido con un espectacular 75-107. Ahora sí, solo toca pensar en la Copa y soñar con un título en casa que se resiste desde 1998.
FICHA TÉCNICA:
75- MoraBanc Andorra (23+16+14+22): Shannon Evans II (10), Best (2), Okoye (7), McKoy (3) y Pustovyi (9) -cinco inicial-; Rafa Luz (4), Kostadinov (2), Udeze (-), Kuric (25), 'Chumi' Ortega (2), Rubén Guerrero (-) y Pons (11).
107- Valencia Basket (25+32+26+24): Badio (5), Sergio De Larrea (17), Kameron Taylor (22), Jaime Pradilla (9) y Sako (6) -cinco inicial-; Reuvers (6), Josep Puerto (9), Thompson (5), Key (9), Moore (13), López-Arostegui (4) y Sima (2).
Árbitros: Carlos Peruga, Javier Torres y Yasmina Alcaraz. Eliminado por cinco faltas personales 'Chumi' Ortega (m. 37).
Incidencias: Partido correspondiente a la 20ª jornada de la Liga ACB disputado en el Pabellón Toni Martí de Andorra la Vella ante 2.732 espectadores
