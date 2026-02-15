El Valencia Basket arrolla al Joventut y recupera la alegría en el Roig Arena

El Valencia Basket se reencontró con su afición y con la victoria tras superar este domingo 15 de febrero en el Roig Arena al Joventut Badalona por un contundente 83-57. Una victoria con la que las taronja recuperan las buenas sensaciones y vuelven a la senda de la victoria tras la decepción de la eliminación de la Euroliga y la derrota de lan semana anterior frente al CB Estepona. Con este triuinfo el Valencia Basket se mantiene en la zona alta de la clasificación a la caza de Spar Girona y Casademont Zaragoza. Las taronja, en un partido muy serio en defensa, dominaron el partido desde el inicio y fueron incrementando su renta y su superioridad a medida que transcurrían los minutos.

De menos a más

El Valencia Basket iniciaba el partido con Yvonne Anderson, Elena Buenavida, Nia Coffey, Awa Fam y Raquel Carrera. La primera canasta, un triple, la protagonizaba Buenavida. El Valencia Basket salía concentrado en defensa, frustrando los ataques visitantes que no encontraban premio. En el debe, las taronja también se mostraban erráticas en ataque y perdonaban en exceso. Buenavida, con otro triple, sotenía a las taronja (6-4) mientras por el bando verdinegro, la corpulencia de Lauren Ebo hacía daño bajo los aros.

Las de Rubén Burgos trataban de salir rápido al contraataque y Coffey, con un muevo triple tras una rápida transición, incrementaba la renta local (11-6). La estadounidense tomaba ahora el relevo de Buenavida en la faceta ofensiva y con una penetración firmaba un 5-0 que motivaba el tiempo muerto visitante con 13-6 en el marcador (min. 6).

En el Valencia Basket entraba Leticia Romero, encargada ahora de dirigir el juego yi se estrenaba con una canasta que seguía aumentando la diferencia en el marcador (15-6). Los triples seguían funcionando y ahora era Ben Abdelkader la que inauguraba su particular cuenta (18-10). El primer cuarto acababa con un triple de Romero en el último segundo que cerraba el marcador en 23-14.

Las taronja prolongan su dominio en el segundo cuarto

En el segundo cuarto el Valencia Basket seguía apostando por los triples y Queralt Casas lograba los primeros tres puntos (26-16), elevando la ventaja por primera vez a os 10 puntos. La propia Queralt, con una penetración a canasta, superaba esa barrera psicológica (28-16).El Valencia Basket estaba lanzado y vivía sus momentos de mayor claridad ofensiva. Kayla Alexander volvía a estirar la ventaja (30-16). El Valencia Basket había logrado un parcial de 7-0. Hasta los 15 puntos de ventaja llevaba Elena Buenavida a su equipo con un nuevo triple (el tercero en su cuenta). (33-18 min. 13).

Las taronja se mostraban seguras e intensas en defensa y eso les permitía dominar el rebote defensivo y atacar con mucha mayor confianza. Las de Rubén Burgos dominaban ahora claramente el partido. (37-20 min. 16). Carrera también anotaba de 3 (40-24) y el Valencia Basket mantenía con cmodidad su renta controlando los intentos de acercamiento de las verdinegras. Con una clara ventaja de 15 puntos para las taronja se llegaba al descanso (44-29).

El Valencia Basket rompía el partido en el tercer cuarto

En los primeros compases del tercer cuarto la suerte no acompañaba en los lanzamientos a canasta a ninguno de los dos equipos en gran parte debido a la intensidad defensiva que imperaba ahora. El Valencia Basket seguía, eso sí, dominando con comodidad el marcador (48-31 min. 23). Anderson con un triple llevaba la ventaja haseta los 20 puntos (51-51) y Raquel Carrera, sumando también de tres en tres, rompía el partido (54-31) min. 26. El Joventut perdía gas y el Valencia Basket se adueñaba de la cancha (58-31). La ventaja local seguía creciendo de forma imparable mientras las visitantes, a la desesperada, trababan de recuperar terreno con tiros rápidos a los que la precipitación condenaba al fracaso.

Raquel Carrera / Eduardo Ripoll

El Valencia Basket, pese a su cómoda renta (62-34 min. 28), mantenía la concentración. Si no entraba la primera opción siempre quedaba el rebote y disponer de segundas y hasta terceras opciones. Awa Fam se adueñaba ahora de la zona y el dominio taronja era ya total y alcanzaba los 30 puntos de ventaja (67-37). Con 67-39 acababa el tercer cuarto.

Último cuarto

El festival taronja continuaba en el último cuarto con el partido ya claramente decantado para las de Rubén Burgos. El Joventut necesitaba correr para intentar de aprovechar al máximo los minutos pero la defensa taronja seguía bien asentada. La ventaja en torno a los 30 puntos se mantenía en el marcador. Aunque las verdinegras recortaban tímidamente las diferencias, la victoria local no corría peligro. Rubén Burgos seguía con su carrusel de cambios lo que lograba mantener la frescura en la cancha en todo momento.