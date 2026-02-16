El árbitro Ortiz Arias no incluyó en el acta del Derbi la celebración de Cömert ni el botellazo al jugador del Valencia CF

El acta arbitral de Ortiz Arias no recogió nada de lo que sucedió al final del Derbi entre el Levante UD y el Valencia CF con la polémica celebración de Eray Cömert, la tangana en el césped y el posterior botellazo al suizo cuando abandonaba el terreno de juego.

El colegiado ya se encontraba en el vestuario y no hizo constar en el acta nada de lo acontecido al final del encuentro. Será el juez de LaLiga quien realice un informe y a partir de ahí el Comité de Competición de la RFEF tiene la posibilidad de actual de oficio.

Ortiz Arias no recogió en su acta el lío, pero si registró por escrito algunos detalles que podrían tener consencuencias en clave Levante UD. El árbitro hizo constar en el acta arbitral los aplausos "sarcásticos" de Kervin Arriaga posteriores a su expulsión.

"En el minuto 90 (+4), tras ser expulsado el jugador del Levante UD, n16, D. Kervin Favian Arriaga Villanueva, continuó aplaudiéndome de manera sarcástica teniendo que ser disuadido por sus compañeros de equipo", escribió.

De Kervin a Iborra

Ortiz Arias también recogió en el acta que Iborra fue expulsado por "Levantarse de su banquillo de manera exaltada, protestando de manera ostensible una de mis decisiones, a viva voz y levantando sus brazos" y que una vez mostrada la roja "continuó viendo el partido en la bocana del túnel de vestuarios. A pesar de que al delegado de campo le comunicamos que debía marcharse dicho técnico, hizo caso omiso a nuestras indicaciones continuando en esa misma zona".

Así lo recogió el acta:

EXPULSIONES

- Levante UD :

En el minuto 90+4. el jugador (16) ARRIAGA VILLANUEVA, KERVIN FAVIAN fue expulsado por el siguiente motivo: doble amarilla

OTRAS INCIDENCIAS

En el minuto 90 (+4), tras ser expulsado el jugador del Levante UD, n*16, D. Kervin Favian Arriaga Villanueva, continuó aplaudiéndome de manera sarcástica teniendo que ser disuadido por sus compañeros de equipo.

DIRIGENTES y TÉCNICOS

AMONESTACIONES

Ninguna

EXPULSIONES

- Levante UD :

En el minuto 80 el técnico Iborra De La Fuente, Vicente fue expulsado por el siguiente motivo: Levantarse de su banquillo de manera exaltada, protestando de manera ostensible una de mis decisiones, a viva voz y levantando sus brazos.

OTRAS INCIDENCIAS

Después de ser expulsado el Entrenador Auxiliar del Levante UD, D. Vicente Iborra De La Fuente, tras ser advertido de que debía dirigirse a su vestuario, continuó viendo el partido en la bocana del túnel de vestuarios. A pesar de que al delegado de campo le comunicamos que debía marcharse dicho técnico, hizo caso omiso a nuestras indicaciones continuando en esa misma zona.