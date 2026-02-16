Real Madrid
Arbeloa: "No creo que Mourinho me pueda sorprender"
El técnico blanco aseguró que su rival "saldrá con intensidad" y que de, cara a la vuelta, espera "una gran ovación del Bernabéu para José"
Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, volvió a hacer gala de su amistad con José Mourinho, el técnico del Benfica con el que se enfrentará este martes en el partido de ida del play-off de la Champions League en Da Luz.
Arbeloa está preparado después del 4-2 encajado en la liguilla y afirmó que "no creo que Mourinho me puede sorprender, da igual si llega con el equipo de la Youth League, sé de su intensidad, pueden jugar incluso mejor y debemos estar preparados. La idea no es sorprenderlos, sino todos tener muy claro lo que tengamos enfrente".
El preparador blanco dijo con una sonrisa que si a "Mourinho lo invito, es para comer, somos buenos amigos, nos deseamos lo mejor el uno al otro, tenemos una grandísima relación". Por tanto, fue respuesta fue obvia cuando dijo que "le deseo siempre lo mejor, eliminar al Benfica y luego lo pueda ganar todo, le deseo tanto a él como a su familia"
El líder Mourinho
Arbeloa definió a Mourinho como "un líder que les marca un camino para competir" y seguro que pondrá "las cosas complicadas, estamos preparados para el gran nivel que tendremos enfrente".
Como no podía ser de otra manera, el míster luso centró la atención y, de cara a la próxima semana, "será recibido como una gran ovación en el Bernabéu, por todo lo que dio y poquito un más".
Arbeloa fue ambicioso y recalcó que "nuestro objetivo no es simplemente eliminar al Benfica, sino ganar la Champions, es lo que exige este escudo". Para lograr los objetivos "siempre queremos ser sólidos, compactos, es difícil jugar bien al fútbol sino sabe presionar bien. Lo tenemos que hacer todo bien".
Sobre los jugadores, Arbeloa elogió a sus futbolistas y dejó en el aire la presencia de Kylian Mbappé, aunque con su media sonrisa apuntó a que será titular: "Ha venido con nosotros a entrenar, mañana martes veréis si juega o no juega".
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
- Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- La 'actitud negativa' de los visitantes desata el caos en la obra interactiva 'El mundo del cambio irreversible' del Centro Hortensia Herrero
- Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
- Vizcaíno Casas, el escritor olvidado que vendía millones de libros: “Mi padre volverá a ser leído cuando España deje de hablar de Franco”
- «Estamos ante una gran ruptura parecida a la Revolución Francesa»