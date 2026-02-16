Eray Cömert explica su polémica celebración del banderín en el Ciutat de Valencia: "Fue fruto de las emociones de un derbi"

Eray Cömert se convirtió en protagonista del post-derbi por su polémica celebración del banderín y el botellazo que recibió cuando abandonaba el terreno de juego. El central del Valencia aseguró a través de sus redes que bajo ningún concepto quiso humillar al Levante y que su reacción fue "fruto de las emociones de un derbi".

"Me gustaría aclara que bajo ninguna circunstancia he pretendido humillar al Levante ni a sus aficionados. Sé que son semanas difíciles para el Levante también y entiendo que lo haya interpretado como una falta de respeto y se haya molestado. Ha sido una reacción fruto de las emociones de un derbi y de la alegría y satisfacción que supone para nosotros ganar este partido en la situación que estamos. ¡Amunt Valencia!", expresó en sus redes.

El central suizo arrancó un banderín al final del partido con los colores y el escudo del Levante, colgó su camiseta y la ondeó a los ojos de todos como si fuera una bandera en una celebración que hizo saltar las chispas en el Ciutat.

El mensaje de Cömert / Instagam

Bronca final

Los jugadores y los aficionados del Levante recriminaron el gesto al central. Además, algunos miembros del cuerpo técnico y de la plantilla granota se fueron en busca del suizo para recuperar el banderín y echar el cara al valencianista su actitud formando una tangana final en la que participaron hasta lesionados como Danjuma o Diakhaby.

El comportamiento del suizo provocó el enfado del entrenador y la plantilla granota. "Hay que saber ganar y perder", dijo Luís Castro. "Lo ha celebrado de manera efusiva, estamos en una situación complicada, estás en otro campo y eso te lo puedes ahorrar", decía cabreado Manu Sánchez. Igual de indignado estaba Dela al final del encuentro. "Ha sido un derbi, un partido de mucha tensión, lo sabemos... Los mismos impresentables de siempre... Enhorabuena al Valencia".

Noticias relacionadas

La disculpa del Valencia

Carlos Corberán y su segundo capitán César Tárrega pidieron disculpas a la finalización del partido en nombre del Valencia CF. "He ido para vestuarios y no he podido verlo con exactitud. Pido disculpas en nombre del Valencia, porque hay mucha tensión en estos partidos. No queremos que se perciba como una falta de respeto y pedimos disculpas como club”, dijo el entrenador en sala de prensa.