La Copa del Rey de baloncesto regresa a Valencia tras 20 años de espera
La ciudad de Valencia, que ya acogió la Copa del Rey en 1999 y 2003, estrenará el Roig Arena, un pabellón impulsado por Juan Roig, máximo accionista del Valencia Basket
A. C.
Valencia acogerá desde este jueves por cuarta vez la final o la fase final de la Copa del Rey de baloncesto y, en esta ocasión, estrenará como sede el Roig Arena, una instalación con capacidad para 15.600 espectadores en 'modo baloncesto' inaugurada hace seis meses.
En 1973, Paterna, una localidad a escasos diez kilómetros de Valencia capital, acogió la final de la Copa. Fue el 31 de mayo de 1973 y el Real Madrid y el Estudiantes se midieron en el pabellón de La Salle, donde el equipo que dirigía Pedro Ferrándiz se impuso 126-87 al colegial. Aquel fue uno de los primeros pabellones en la provincia de Valencia y ese encuentro fue su inauguración oficial.
La Copa no regresó hasta 26 años después. En 1983 había nacido la acb y en 1996 se había establecido el actual formato copero de fase final con los siete mejores clasificados al final de la primera vuelta y el anfitrión, si hay club en la ciudad.
Anfitriones tras ganar la Copa
Tras ganar la Copa del Rey de 1998 en Valladolid, el entonces Pamesa Valencia, la competición volvió a Valencia para disputar su edición de 1999 en el pabellón municipal de la Fonteta. Cuatro años más tarde, en 2003, la histórica instalación volvió a acoger un torneo que, desde entonces, ha tardado más de dos décadas en regresar.
Lo hará ahora a un nuevo escenario, el Roig Arena, que es la nueva casa del Valencia Basket desde que este verano dejó la Fonteta. Impulsada y costeada por el empresario y máximo accionista del club 'taronja' Juan Roig, la instalación ha costado 365 millones dentro de un proyecto de 400 millones. Además, el acuerdo entre la acb y la Generalitat contempla que la Copa regrese dentro de un año para el que será su quinto torneo en Valencia.
