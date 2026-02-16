Descarga gratis la Crónica del Deporte Valenciano 2025

Los grandes éxitos del deporte autonómico ya están reunidos en la Crónica del Deporte Valenciano 2025, el anuario de referencia editado por Superdeporte y Levante-EMV, que recopila en 56 páginas todo lo más destacado vivido en la Comunitat Valenciana a lo largo del último año.

Con el respaldo de entidades como la Generalitat Valenciana, la Fundación Trinidad Alfonso, Iberdrola, Léleman, SOMA, Teika, Autiber, Toyota, Euronics, Milar, Ribera Sanz Multiópticas y las Federaciones de Pilota Valenciana, Baloncesto, Gimnasia, Hockey, Balonmano y Taekwondo, la CDV 2025 vuelve a poner en valor el papel de la Comunitat como motor del deporte nacional e internacional.

📥 Descárgala gratis y conserva el resumen definitivo del deporte valenciano en 2025.

Los grandes éxitos deportivos de 2025

El año tuvo como protagonista al Valencia Basket, que logró su tercera Liga Femenina Endesa consecutiva, la final de Liga masculina y la Supercopa bajo la dirección de Pedro Martínez, además de regresar a la Euroliga y estrenar el Roig Arena con más de 15.000 abonados. En voleibol, el Léleman Conqueridor Valencia alcanzó las semifinales de la Superliga y debutó en Europa, mientras que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso batió su récord histórico de ‘finishers’ y registró la mejor marca femenina mundial.

El atletismo dejó grandes momentos con el bronce de Fátima Diame, la cuarta plaza de Quique Llopis y cuatro medallas en el Mundial paralímpico. En motor, el MotoGP volvió a Cheste con nueve pilotos valencianos y más de 200.000 aficionados; Campos Racing ganó el Mundial de F3 y Tosha Schareina subió al podio del Dakar. El ciclismo sumó medallas de Ricardo Ten, Eric Igual, Héctor Álvarez, Leyre Almena y Felipe Orts, y David Cantero destacó en triatlón. El PAS Alcoy conquistó su primer título europeo en hockey patines, y Bárbara Pardo y Ander Martín brillaron en piragüismo y beach sprint.

En tenis, la Copa Davis tuvo a Pedro Martínez Portero y David Ferrer como protagonistas, y Andrés Santamarta cerró el año como número uno mundial junior. Ángela Martínez ganó la Copa del Mundo de 10K en aguas abiertas, Blanca Ferrando se proclamó campeona del mundo de ILCA, los Valencia Firebats regresaron a la élite del fútbol americano, y Carla Bernat triunfó en el Augusta National Women’s Amateur. También destacaron las medallas de Aitana Díaz en judo, el ascenso del Family Cash Alzira y la plata de Andrés García en tiro olímpico, junto a nuevas figuras en pilota valenciana.

En fútbol, el Levante UD ascendió y el Villarreal CF se clasificó para la Champions League. En femenino, el Levante logró la permanencia mientras que el Valencia CF descendió.

La Crónica del Deporte Valenciano 2025 es el documento más completo para revivir todos estos hitos, entender su contexto y poner rostro a los protagonistas de un año extraordinario.