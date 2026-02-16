Poble Nou, Ultramarinos Roig y El Mercat: la oferta culinaria del Roig Arena

El Roig Arena, el pabellón NBA en Valencia, acoge esta semana la Copa del Rey de Baloncesto. Pero el recinto deportivo, además de albergar partidos y concierto, es también un contenedor gastronómico donde aficionados, o no, pueden disfrutar de una amplia oferta de platos para todos los gustos y bolsillos.

Y, ¿qué oferta culinaria se van a encontrar los aficionados de los ochos equipos de la Copa del Rey de baloncesto en el Roig Arena? Levante-EMV desgrana las opciones culinarias que ofrece Roig Arena: el restaurante Poble Nou, el Ultramarinos Roig, la zona de El Mercat (todos ellos con servicio los 365 días del año) y la cocina central en la que se preparan los caterings que sirven en las zonas reservadas y eventos privados.

Cada uno de estos espacios presenta una propuesta diferente que conforma una oferta "transversal", tal como la define Miguel Martí, responsable de Restauración del complejo. "Mientras los padres pueden disfrutar de un arroz cocinado a leña en el Poble Nou, los hijos harán lo propio con un perrito caliente o una hamburguesa de uno de los locales de El Mercat", explica.

Ultramarinos Roig se encuentra en la primera planta del Roig Arena / L-EMV

El nombre de Poble Nou y los términos de ultramarinos o mercat son toda una declaración de intenciones. Poble Nou es la pedanía de València en la que creció Juan Roig, un ultramarinos, la raíz de Mercadona, y ¿qué hay más valenciano que un mercado? Distintas opciones pero con la misma raíz 100 % valenciana y con el férreo propósito de defender al proveedor.

¿Qué ofrecen los locales?

Así, en Poble Nou se puede encontrar una variedad infinita de platos que además se integran apareciendo en la carta según su temporada. Setas y guisantes de lágrima, arroz de cocido, paella valenciana, ensalada de ocho tomates, el calamar de playa, la sepia 3 mayonesas....

En Ultramarinos Roig, el aficionado tendrá ante sí bocatas de blanco y negro con habitas, de calamares y de figatell de Ontinyent. También las cocas tan típicas de la comarca de la Marina, la tarta de chocolate con churros o la alcachofa de Benicarló con yema, setas y panceta.

Local de La Mesedora, en el Roig Arena / L-EMV

En El Mercat de Roig Arena también se cocina en casa. En este espacio abierto, ocho firmas valencianas tienen su propio espacio de gastronomía. Hamburguesas, bocadillos, tortillas, croquetas, perritos calientes e incluso galletas pueden encontrarse en la planta 1 del complejo. Ideal para tomar en la terraza o para llevar. Adicto y Adicta (del Grupo Gastroadictos donde ofrecen una selección de tortillas y croquetas), La Mesedora (el famoso bar de almuerzos de Algemesí elabora bocadillos en este espacio, entre ellos el aclamado Joselillo), Dicho (gyozas y un donut teriyaki, el estilo asiático también está presente), Maverick's (hot dogs y un partido de basket es una combinación imbatible), Dolç (cookies y tartas para acabar), Per Me (comida italiana), Xé Chicken (hamburguesas, nachos... todo elaborado con pollo) y Desig (hamburguesas gourmet).

Horarios de los restaurantes

Poble Nou: Horario de comidas: Lunes a domingos 13.00 h - 17.00h | Horario de cenas: Jueves a sábados 20.00 h - 00.00 h* (horario sujeto a eventos) Planta 2

Ultramarinos Roig: Horario: Lunes a domingo 8.00 h - 17.00 h / 20.00 h a 23.00 h

El Mercat: Horario: Lunes a jueves 13.00 h - 22.30 h. Viernes 13.00 h - 23.30 h. Sábado 10.00 h - 23.30 h. Domingo 10.00 h - 22.30 h