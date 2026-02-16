La gimnasia valenciana y un año de éxitos internacionales y crecimiento local

El año 2025 de la gimnasia de la Comunidad Valenciana ha estado marcado por logros internacionales, un despliegue competitivo en el ámbito autonómico y una apuesta por el desarrollo y la digitalización de los clubes.

Homenaje a los gimnastas valencianos. / FGCV

Éxitos internacionales: Marina Cortellés y Lucía Muñoz, reinas de Europa y del mundo

El binomio formado por Marina Cortellés y Lucía Muñoz se ha consolidado como el estandarte internacional de la gimnasia valenciana. Las pupilas del Club Mabel de Benicarló se proclamaron tricampeonas de Europa con el conjunto Sénior de Alejandra Quereda, además de conseguir un triplete dorado en la Copa del Mundo de Cluj-Napoca. En el Campeonato del Mundo sumaron dos medallas de bronce que consolidan su estatus en la élite mundial. También lideraron al conjunto nacional hacia el oro en la Copa del Mundo de Sofía, confirmando un dominio absoluto en la rítmica de este año.

Marina Cortelles. / FGCV

Lucia Muñoz. / FGCV

Gimnasia acrobática: Molina y Moreno hacen historia

Daniel Molina y José Moreno han escrito un año excepcional para la acrobática. Los valencianos se proclamaron campeones de Europa y también conquistaron el oro en los Juegos Mundiales, además de un meritorio subcampeonato en la Copa del Mundo. La dupla ha elevado la visibilidad de esta disciplina tanto dentro como fuera del país.

José Moreno y Daniel Molina. / Filippo Tomasi

Promesas universitarias y base

Las jóvenes Irene Ros y Maia Llàcer destacaron como subcampeonas con la selección española en los Juegos Mundiales Universitarios, mientras que más de 30 gimnastas valencianos integraron los diferentes equipos nacionales, ratificando la fortaleza de la cantera autonómica.

En la base, la Comunitat se alzó con la Copa Base Individual Iberdrola y arrasó en el Campeonato de España en Edad Escolar celebrado en Sagunto, reafirmando el buen hacer de los clubes formativos.

Dominio en competiciones nacionales

El Club Mabel fue subcampeón de la Liga Iberdrola de gimnasia rítmica, mientras que el club Gym-Val logró el ascenso a primera división en artística femenina. Morvedre y Paiporta triunfaron en el Campeonato de España de Estética de Grupo.

La Copa de la Reina también se tiñó de valenciano con la victoria de la selección autonómica y en el Rítmica Fest las gimnastas Alba Bautista, Daniela Pico y Lucía González completaron un podio totalmente valenciano.

Eventos, aniversarios y crecimiento institucional

Castellón fue sede de la gran fiesta nacional de la rítmica y también albergó numerosos campeonatos provinciales y autonómicos. En Burjassot, Calpe, Xàbia, Ontinyent, Gandía o Elche se vivieron jornadas de competición federada. Alcoy acogió en julio el Campeonato de España de Gimnasia Artística Base y la final de la Liga Iberdrola, consolidándose como uno de los grandes escenarios del calendario nacional.

Cabe destacar el 50º aniversario del Club Atzar, que celebró su medio siglo de vida con un evento cargado de emociones. Además, la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana (FGCV) firmó un acuerdo con Cluber para impulsar la digitalización de los clubes, una apuesta clave hacia el futuro. La federación también mostró su implicación social lanzando su apoyo a los clubes afectados por la DANA, garantizando la continuidad de la actividad deportiva ante emergencias climáticas.

Reconocimientos y proyección

La gimnasta Blanca Rodríguez recibió la mención plata en los premios de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Por su parte, Violeta Giménez fue nombrada nueva seleccionadora nacional de gimnasia acrobática, reforzando la presencia técnica valenciana a nivel estatal.

2025 fue un año de éxitos internacionales, con medallas históricas para la gimnasia valenciana, un desarrollo territorial con numerosos clubes y sedes implicadas en la competición y una consolidación institucional. Todo ello confirma a la Comunitat como referente nacional en este deporte.