Iberdrola fortalece con el programa Embajadoras su impulso a la igualdad a través del deporte

El programa Embajadoras Iberdrola pretende empoderar a las mujeres deportistas, reconocer su papel referente en la sociedad y concienciar al mundo de lo necesario que es construir entre todos una sociedad en igualdad de oportunidades.

La compañía cuenta ya con más de 30 mujeres deportistas y referentes que fomentan la visibilidad y el liderazgo femenino en el ámbito deportivo y a las que Iberdrola busca dar la mayor difusión posible en medios de comunicación y redes sociales.

Coincidiendo con el inicio de los Juegos Olímpicos (JJOO) de invierno que se celebran en Milán y Cortina d’Ampezzo, la patinadora artística Sofía Val se ha incorporado al programa Embajadoras Iberdrola, compuesto por lideresas deportivas como Alexia Putellas, Teresa Perales, Carolina Marín, María Pérez, Adiaratou Iglesias, Loida Zabala, Ana Peleteiro, Paula Leitón o Paula Badosa, entre otras mujeres de la élite del deporte nacional.

La patinadora artística Sofía Val se ha incorporado al programa Embajadoras Iberdrola. / IBERDROLA

Más de dos décadas impulsando la igualdad a través del deporte

Desde 2016, Iberdrola es el principal impulsor del deporte practicado por mujeres. Actualmente, apoya, a través de su patrocinio, a 35 federaciones nacionales y da nombre a más de 100 competiciones. Con su compromiso, en esta década, ha contribuido a que el número de integrantes femeninas de estas federaciones se haya incrementado más de un 80%, hasta rozar las 820.000.

El Grupo entrega cada año los Premios Iberdrola Supera para reconocer y dar visibilidad a los mejores proyectos puestos en marcha en España en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva. Estos galardones, dotados con 50.000 euros para cada ganador, cuentan con las categorías Supera Base, Supera Competición, Supera Inclusión, Supera Social, Supera Difusión y Supera Impulso Rural.

El impulso de la eléctrica también se extiende al deporte paralímpico. Desde su creación, en 2005, colabora con el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP) del Comité Paralímpico Español (CPE) con el objetivo de proporcionar a nuestros deportistas las mejores condiciones para llevar a cabo su preparación y afrontar con garantías de éxito la participación en todas las competiciones.

Asimismo, Iberdrola, a través de su Fundación en España y junto al CPE, pone a disposición de los deportistas paralímpicos beneficiarios del Plan ADOP becas para formación universitaria y de postgrado. Este convenio de colaboración pretende facilitar la capacitación profesional del deportista de cara a su futura integración laboral, una vez finalizada su carrera.

Cabe recordar, por último, que la compañía es una de las empresas colaboradoras con el programa Universo Mujer, una iniciativa integral para el desarrollo y la evolución de la mujer en la sociedad que pone en marcha actuaciones que contribuyan a la transformación social por medio de los valores del deporte femenino.