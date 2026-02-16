Máximo Quiles, del Aspar Team, el mejor en la pretemporada de Moto3

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team Máximo Quiles cierra la pretemporada de Moto3 como el piloto más rápido de la categoría. El debutante del año de 2025 ha concluido el último test antes del inicio de la temporada con el mejor tiempo en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto. Su 1:43.930, que le ha dejado a poco más de dos décimas de la mejor vuelta nunca dada al trazado andaluz con una Moto3, le permite llegar a Tailandia con la cabeza alta después de no haber podido estrenarse en las pruebas que se desarrollaron hace unos días en Portimao. Quiles ha completado un total de 144 vueltas entre los dos días y ha sido el único capaz de bajar de 1:44, algo que ha conseguido en tres ocasiones.

Su compañero de equipo Marco Morelli, que debuta este año como piloto permanente del Mundial, ha completado casi 180 giros al trazado jerezano entre las dos jornadas de pruebas. El piloto hispanoargentino, que se estrenó con la moto del CFMOTO Gaviota Aspar Team en Portimao, ha podido desarrollar todo el plan de trabajo que tenía planteado su equipo técnico para llegar a Tailandia con las máximas garantías. Morelli ha concluido el test de Jerez en la undécima posición, a seis décimas del mejor tiempo del líder, Máximo Quiles, y con la satisfacción de haber completado una adaptación correcta tanto con el equipo como con su nueva moto. Por delante de él, Scott Ogden y Adrián Fernández han completado las tres primeras posiciones del test junto a Quiles. La próxima vez que los pilotos de Moto3 se vuelvan a encontrar en la pista será en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Tailandia, el próximo 27 de febrero.

Quiles y Morelli, preparados para el inicio del Mundial / Aspar Team

1º Máximo Quiles 1:43.930 (144 vueltas)

“Han sido dos jornadas de test muy positivas. El primer día fue un poco complicado por el viento y las condiciones de la pista, pero hoy ha sido un día muy bueno para la práctica del motociclismo, como decimos en el equipo. Estoy súper contento, hemos probado muchas cosas tanto con neumáticos usados como nuevos. Las sensaciones han sido muy buenas. Estoy deseando empezar la temporada en Tailandia, tenemos muchísimas ganas y estamos listos para dar guerra", afirmaba el piloto.

Noticias relacionadas

11º Marco Morelli 1:44.586 (+0.656, 171 vueltas)

"Hemos terminado los dos días de test en Jerez. Estoy algo cansado porque ayer di 79 vueltas y hoy 92. Para esto están los test: para trabajar y para entender las cosas. Es mi primera toma de contacto con la moto, pero me he adaptado bien. Tengo muchas ganas de ir a Tailandia y empezar la temporada por fin. Afrontaremos la primera carrera después de haber hecho un gran trabajo pero dispuestos a darlo todo", señalaba Morelli.