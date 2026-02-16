La Pilota vuelve a À Punt

La Pilota regresa a la radiotelevisión autonómica con la emisión de la partida correspondiente a la Lliga Caixabank Pro1 de Escala i Corda. Será el domingo 22 de febrero a partir de las 11.15 h. El cartel anuncia el duelo entre los tríos de Montserrat (Puchol II, Salva y Álvaro Mañas) y la Vall de Laguar-Murla (Giner, Hèctor y Carlos).

La cobertura televisiva de la temporada de Pilota en À Punt ha sido posible gracias a la firma de un convenio de colaboración entre la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) y la Federació de Pilota Valenciana para difundir y promocionar el deporte autóctono en sus diferentes modalidades: partidas de Lliga, Individual, Copa, Obert de Frontó, Trofeu Mestres i Mestresses, así como otros campeonatos importantes que serán retransmitidos por À Punt a lo largo de la temporada.

Joan Tur será el narrador habitual de las partidas y estará acompañado en los comentarios por expertos como el expilotari Alfred Hernando Hueso, ‘Fredi’, y la periodista Júlia Costa, que se alternarán en las retransmisiones.

En opinión de Vicent Molines, presidente de la Federació de Pilota, “no se entiende una televisión pública valenciana sin partidas de pilota valenciana. Con este acuerdo entre ambas entidades queremos seguir ofreciendo al espectador una ventana para continuar apostando por nuestro deporte y su riqueza, tanto en su vertiente masculina como femenina. Desde la Federació deseamos que cada vez la Pilota esté más presente en À Punt”.

Para Paco Aura, director general de À Punt, “la reanudación de las retransmisiones de pilota demuestra la firmeza de la apuesta de la cadena por el mundo de nuestro querido deporte autóctono”.

En este sentido, cabe recordar la cobertura constante de información relacionada con el mundo de la pilota y sus diferentes competiciones profesionales y de base en los programas y espacios informativos de la cadena autonómica, tanto en televisión como en radio, web y redes sociales. Además, cabe señalar la producción del programa Apunts de pilota, estrenado esta temporada, que se emite cada domingo a las 11 horas y que ya se ha convertido en toda una referencia para la afición a la Pilota Valenciana.