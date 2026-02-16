El Proyecto FER siguió cumpliendo los sueños del deporte valenciano

Tras un 2024 marcado por la celebración de los Juegos Olímpicos y Pralímpicos de París, el Proyecto FER arrancaba en abril de 2025 una nueva edición con un nuevo e ilusionante ciclo olímpico por delante.

El deporte valenciano ya mira hacia Los Ángeles 2028. Se inicia un gran sueño. La Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por Juan Roig, ponía en marcha en 2025 la 13ª edición del Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), programa que concede apoyo económico y promoción social a los deportistas de la Comunitat Valenciana. Un curso con el que se inaugura el camino hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. L’Alqueria del Basket fue el escenario de la puesta de largo del nuevo Equipo FER en una gran mañana que reunió a gran parte de sus integrantes y a la que no faltó el mecena y empresario valenciano, Juan Roig.

El Proyecto FER 2025 estuvo formado por 140 componentes. 40 de ellos se incluyeron en el nivel “Élite” y por tanto, recibieron una ayuda que oscila entre los 12.000 € y los 16.000€. Otros 40 quedaron integrados en la categoría “Promesas” dotada con una cuantía que va desde los 6.000 hasta los 8.000€. Por último, los 60 integrantes de la categoría “Vivero”, los más jóvenes, recibirán en total una asignación de 3.000€ (para los que hayan logrado resultados nacionales e internacionales) o de 2.000€ (para aquellos deportistas que hayan cumplido el requisito sólo por una de estas dos vías). Mientras, por octavo año consecutivo, el Proyecto FER también mantuvo el anexo de FER Entrenadores, cuyas ayudas oscilan entre los 3.000 y los 5.000€. En esta ocasión, fueron 17 los beneficiarios. En total, la cuantía destinada por Juan Roig, presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, para este programa llega a un 1 millón de euros.

El Proyecto FER 2025 representaba el principio de la aventura del deporte valenciano hacia Los Ángeles 2028, el cuarto ciclo olímpico que cubre esta iniciativa de la Fundación Trinidad Alfonso tras los de Río de Janeiro, Tokio y París.

El concepto que vertebró el evento de la presentación y que, por extensión, mostrará la senda hacia los próximos Juegos es el término ‘sueño’, entendido como aspiración, como ilusión, como objetivo. Puesto que la próxima cita olímpica se celebra en Los Ángeles, ‘El gran sueño americano’ da paso a ‘El gran sueño valenciano’, lema que refleja el anhelo, el reto de desplazar una delegación de deportistas valencianos lo más numerosa posible hasta Los Ángeles.

Pero, además, el eslogan apela a un ciclo repleto de éxitos y buenos resultados para los embajadores FER en los grandes torneos nacionales e internacionales.

Otro gran año para el Proyecto FER

El Proyecto FER volvió a evidenciar el potencial del deporte valenciano culminando otro gran año. En 2025, los deportistas valencianos brillaron a nivel nacional e internacional.

En total los deportistas del Proyecto FER sumaban en 2025 un total de 138 medallas de oro, 78 de plata y 57 de oro en competiciones del más alto nivel.

Un año de éxitos para el Proyecto FER. / SD

Para hacer balance del año, homenajear a los más destacados y mirar ya hacia los objetivos para 2026, la Fundación Trinidad Alfonso celebró su tradicional Acto Navideño que en esta ocasión tuvo por escenario EDEM en Marina de las Empresas. El acto, el acto, presidido por el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, reunió a 27 de los deportistas del Proyecto FER más destacados del año, entre ellos el triatleta David Cantero que fue elegido Mejor Deportista del Año.

Los deportistas del Proyecto FER posaron en la tradicional foto de familia. / F. Calabuig

Haciendo todavía más grande a la Comunitat de l’Esport

Además del Proyecto FER, la Fundación Trinidad Alfonso impulsó durante 2025 otras numerosas iniciativas con el objetivo de hacer más grande aún a la ‘Comunitat de l’Esport’.

Durante el año se siguió desarrollando la iniciativa ‘Alcem-se Esport’, un plan impulsado conjuntamente por la Fundación, el Valencia Basket y el Villarreal Club de Fútbol para paliar los efectos deN la DANA en el ámbito del deporte. Entre las tres entidades, en total se aportó 6,3 millones de euros: 4 para ayudas destinadas a clubes y centros educativos; y otros 2,3, con los que el Villarreal se sumó al programa para la reconstrucción de 7 campos de fútbol.

La Fundación Trinidad Alfonso volvió a apostar por el fomento del deporte y la práctica de actividad física entre los escolares valencianos celebrando el Dia de l’Esport.

Más niños y niñas que nunca celebraron el Día Internacional de la Actividad Física (6 de abril) a través de la iniciativa que la Fundación Trinidad Alfonso. / FTA

El Dia de l’Esport 2025 alcanzó cifras de récord: 360.000 niños de más de 1.000 centros educativos de la Comunitat Valenciana se unieron en torno a la lucha contra el bullying, la causa social que abandera la décima entrega del proyecto. El epicentro fue el Polideportivo Municipal de Silla, la localidad organizadora del evento central de 2025 que reunió a 900 alumnos de nueve centros diferentes y disfrutaron de una gran mañana deportiva.

La FTA renovó también su programa de promoción del deporte valenciano, ‘Comunitat de Equipos’que apoya económicamente, además de dar visibilidad, asesoramiento y ayuda en otras muchas facetas, a un total de 10 clubes de élite de la Comunitat Valenciana esta temporada 2025-2026. También impulsó nuevos proyectos como la primera edición del Mitin FER Futur, organizado por la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana destinado a jóvenes promesas del atletismo. Además, el programa Programa de Apoyo a Competiciones (PAC CV) volvió a traer numerosas competiciones en toda la Comunitat.