El Valencia CF recuerda a David Colomer, un joven aficionado que sufría parálisis cerebral

David Colomer Bellver, un niño de Canals con parálisis cerebral, falleció la pasada semana, según ha anunciado el Valencia CF en redes sociales. “Un nuevo murciélago nos acompaña desde el cielo. Recibimos la triste noticia de que nuestro querido David Colomer nos dejó esta pasada semana. Desde el Valencia CF queremos enviar un gran abrazo a toda su familia y allegados”, indicaban desde la entidad valencianista en redes sociales.

David era un apasionado del Valencia CF. En febrero de 2015, cuando tenía seis años, consiguió conocer a sus ídolos. La sorpresa la organizó el colegio Vicent Rius de Canals, donde entonces era alumno. Su maestra, Silvia Campayo, se puso en contacto con el Valencia CF y la entidad deportiva facilitó a la familia de David y a la maestra, entradas para el partido del pasado ante el Getafe de aquella temporada con Nuno en el banquillo valencianista.

Al llegar al Mestalla, David, su familia disfrutaron del partido, y a su finalización pudo conocer a diversos jugadores del Valencia y a su entrenador. Además, el delantero Álvaro Negredo le entregó una camiseta suya firmada. La emotiva iniciativa sorprendió a David, que antes de salir hacia Valencia recibió la visita de la peña valencianista de Canals, amigos, el director del colegio y su maestra.

Noticias relacionadas

"Para él es sagrado ver los partidos"

En agosto de 2023, David visitó con su familia la Ciudad Deportiva de Paterna, así como a un encuentro del equipo, entonces guiado por Rubén Baraja. Su padre reconocía que David se ponía muy triste cada vez que el Valencia perdía. “Le ves la cara y te sientes mal, vive el Valencia mucho”, señalaba en un vídeo que publicó el propio club. Su hermano Raúl también destacaba el valencianismo de David. “Es muy fan y para él es sagrado ver los partidos, aunque se pone muy nervioso”, indicada.