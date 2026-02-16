El Valencia CF recuerda a David Colomer, un joven aficionado que sufría parálisis cerebral
El club valencianista ha expresado sus condolencias a la familia de David, un niño de Canals con parálisis cerebral que cumplió su sueño de conocer a los jugadores del Valencia
A.C.
David Colomer Bellver, un niño de Canals con parálisis cerebral, falleció la pasada semana, según ha anunciado el Valencia CF en redes sociales. “Un nuevo murciélago nos acompaña desde el cielo. Recibimos la triste noticia de que nuestro querido David Colomer nos dejó esta pasada semana. Desde el Valencia CF queremos enviar un gran abrazo a toda su familia y allegados”, indicaban desde la entidad valencianista en redes sociales.
David era un apasionado del Valencia CF. En febrero de 2015, cuando tenía seis años, consiguió conocer a sus ídolos. La sorpresa la organizó el colegio Vicent Rius de Canals, donde entonces era alumno. Su maestra, Silvia Campayo, se puso en contacto con el Valencia CF y la entidad deportiva facilitó a la familia de David y a la maestra, entradas para el partido del pasado ante el Getafe de aquella temporada con Nuno en el banquillo valencianista.
Al llegar al Mestalla, David, su familia disfrutaron del partido, y a su finalización pudo conocer a diversos jugadores del Valencia y a su entrenador. Además, el delantero Álvaro Negredo le entregó una camiseta suya firmada. La emotiva iniciativa sorprendió a David, que antes de salir hacia Valencia recibió la visita de la peña valencianista de Canals, amigos, el director del colegio y su maestra.
"Para él es sagrado ver los partidos"
En agosto de 2023, David visitó con su familia la Ciudad Deportiva de Paterna, así como a un encuentro del equipo, entonces guiado por Rubén Baraja. Su padre reconocía que David se ponía muy triste cada vez que el Valencia perdía. “Le ves la cara y te sientes mal, vive el Valencia mucho”, señalaba en un vídeo que publicó el propio club. Su hermano Raúl también destacaba el valencianismo de David. “Es muy fan y para él es sagrado ver los partidos, aunque se pone muy nervioso”, indicada.
Suscríbete para seguir leyendo
- A qué hora bajará la velocidad del viento en Castellón y Valencia y cuándo acabará el aviso rojo de la Aemet
- El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
- Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana
- El emprendedor de Sumacàrcer que patentó Closca también revoluciona el diseño del aceite de oliva
- Jóvenes de Alzira hacen cola durante tres días y tres noches para poder comprar una vivienda: 'Llevamos mucho tiempo buscando piso, pero los precios son intocables
- Vizcaíno Casas, el escritor olvidado que vendía millones de libros: “Mi padre volverá a ser leído cuando España deje de hablar de Franco”
- La 'actitud negativa' de los visitantes desata el caos en la obra interactiva 'El mundo del cambio irreversible' del Centro Hortensia Herrero
- «Estamos ante una gran ruptura parecida a la Revolución Francesa»