El exjugador del Valencia CF, Manuel Botubot, critica el juego del equipo en el derbi: "Qué pena verte así Valencia CF"

El derbi valenciano disputado ayer entre el Levante UD y el Valencia CF sigue dejando reacciones. Una de las más contundentes ha sido la del exjugador valencianista Manuel Botubot, quien no ocultó su preocupación por la imagen ofrecida por el conjunto blanquinegro.

En el descanso del encuentro, y con el 0-0 en el luminoso, el que fuera lateral blanquinegro cargó duramente contra los primeros 45 minutos que disputó el cuadro de Carlos Corberán sobre el césped de Orriols. “Qué triste es ver a un equipo sin estructura ninguna, donde no se juegue a nada, donde no se sube por las bandas, no existen laterales ni derecho ni izquierdo, no hay un jugador que se eche el equipo a sus espaldas, qué pena verte así Valencia CF”, aseguraba el gaditano en su perfil de redes sociales.

Tras el descanso, el Levante UD aceleró buscando el gol, pero la entrada de Guido, Javi Guerra y Sadiq dio más mordiente al Valencia, que se acabó llevándose el derbio. A la conclusión del partido, Botubo, con “corazón en la mano”, ahondó en su idea entorno al juego que despliega cada domingo el conjunto de Mestalla. “En el fútbol de ahora, lo que más importa es el resultado, pero no todo vale en la vida. Las formas son importantes y este equipo, no juega para sentirse orgulloso. Con el corazón en la mano, el resultado está muy por encima del juego realizado por el Valencia CF”.

Ocho temporadas en el Valencia CF

Manuel Botubot, formado en la cantera del Cádiz CF, aterrizó en el Valencia en 1977 tras un traspaso por 25 millones de pesetas. Al lado de jugadores como Jesús Martínez y Ricardo Arias creció hasta hacerse como indiscutible en la retaguardia valencianista, donde logró la Copa del Rey de 1979, la Recopa de 1980 y la Supercopa de 1981.

Botubot, arriba en el centro, entre Pablo y Castellanos en los actos del Centenario del Valencia CF, en marzo de 2019. | J.M. LÓPEZ / L-EMV

En 1984, se marchó al CD Castellón tras ocho temporadas en Mestalla con 270 partidos oficiales, tres títulos y una docena de goles. Valencianista de corazón, participó en los actos del Centenario y siempre se muestra muy crítico con la gestión del club.