Aída Torres, referente en el búlder nacional, ante la Copa de España de Cáceres: “Es una oportunidad”

La Copa de España de Escalada Cáceres 2026 se disputará el último fin de semana de marzo, los días 28 y 29, en el rocódromo de alto rendimiento ‘Alberto Ginés’, una instalación llamada a convertirse en uno de los polos de desarrollo de la escalada competitiva en España. Entre las escaladoras que concentrarán buena parte de las miradas estará Aída Torres, actual líder del ranking nacional de búlder y una de las figuras que marcarán el pulso deportivo de la competición.

Desde Torelló (Barcelona), la joven de 23 años combina una trayectoria ascendente con una visión muy clara sobre el proceso que exige el alto rendimiento. Subcampeona de la Copa de España y del Campeonato en Bloque, con experiencia internacional y un regreso sólido tras un año de parón por lesión, Aída llega a Cáceres como un perfil consolidado dentro de una generación que está elevando el nivel competitivo del país.

Aída Torres / Cedida

“Para mí este tipo de competiciones son una oportunidad muy buena para seguir creciendo y para medirte con otras escaladoras en un entorno cada vez más profesional y para que el deporte gane visibilidad. Al final no es solo el resultado inmediato, sino todo lo que genera alrededor: más nivel, más público, más estructura”.

Una vocación que nació en una feria de montaña

El vínculo de Aída con la escalada comenzó de forma casi accidental, hace trece años, en una feria de montaña cerca de Vic. Allí se instalaba una chimenea artificial de unos 30 metros que despertó su curiosidad. “Yo prácticamente no había escalado nunca, pero tenía muchas ganas de llegar hasta arriba. Al principio me dejaron subir solo hasta la mitad porque me veían muy pequeña, pero subí bastante bien y al final me dieron la oportunidad de llegar arriba”, recuerda. “Cuando bajé, el chico que estaba allí me preguntó si había practicado escalada alguna vez y, como era la primera vez, me propuso apuntarme como actividad extraescolar. Y ahí empezó todo”.

Copa de España de Escalada Cáceres 2026 .

Desde entonces, el vínculo con la escalada no se ha roto. “Yo sigo disfrutando de este deporte igual que aquella niña que empezó con 10 u 11 años. Esa ilusión es lo que me mantiene entrenando cada día”, afirma.

La diferencia entre aquel contexto y el actual es evidente. “Ahora la escalada tiene mucha más visibilidad, la gente sabe que existe y hay muchos más niños que pueden practicarla cerca de donde viven. En mi caso tenía que desplazarme media hora en coche para entrenar y solo había una instalación. Hoy hay muchas más opciones y eso facilita muchísimo el acceso y la continuidad”.

Motivación, disciplina y cabeza

Liderar el ranking nacional exige una base sólida de constancia. Aída no oculta que la clave está más en la mentalidad que en la posición que se ocupa. “Lo que te ayuda a seguir entrenando es la motivación. No importa si estás arriba del todo o más atrás, lo importante es la disciplina y las ganas. Entrenar es una montaña rusa, hay épocas mejores y otras peores, pero el objetivo de seguir creciendo es lo que te mantiene”.

Aída Torres combina su trayectoria con una visión muy clara sobre la exigencia del alto rendimiento / Cedida

La planificación ocupa un papel central en su día a día. “Es súper importante tener un entrenador y un preparador físico para organizar todo el calendario, las concentraciones, las competiciones y los entrenamientos. No es solo escalar, también está toda la parte física y la organización de cargas”.

A ello se suma el trabajo psicológico. “La parte mental es clave. Puedes tener una gran preparación física, pero si no sabes gestionar la presión en competición, todo se viene abajo. Yo llevo bastantes años trabajando con psicólogos y me ha ayudado mucho a focalizarme en lo que realmente es importante y a dejar al margen la presión externa, que muchas veces es complicada de manejar”.

El valor de las instalaciones de alto rendimiento

La aparición de centros específicos de alto rendimiento como el de ‘Alberto Ginés’ en Cáceres ha transformado el modo de entrenar. “Estos centros ayudan muchísimo a los deportistas para la preparación de las competiciones. Son espacios pensados para el alto nivel, donde lo que entrenas se parece mucho más a lo que luego te encuentras en una prueba. En los rocódromos comerciales no siempre se reproduce esa realidad”.

La Copa de España de Escalada Cáceres 2026 se disputará el último fin de semana de marzo, los días 28 y 29 / Cedida

El entorno técnico permite afinar detalles determinantes. “Tener un lugar específico, sin compartir espacio con un ámbito más comercial, te ayuda a trabajar con los requerimientos reales de la escalada de competición: equipamiento, bloques, presas, máquinas de entrenamiento físico y de habilidades”.

Esa evolución también se percibe a nivel país. “Hace un par de años sí que estábamos un poco lejos respecto a otros países europeos, sin contar potencias como Japón o Estados Unidos. Hoy España tiene buenas instalaciones para trabajar el alto nivel y cada vez estamos más cerca de las principales potencias. Creo que en los próximos años podemos convertirnos en una referencia europea”.

Tecnología, método y un calendario que gana peso

La mejora no se limita a las instalaciones. También afecta a la forma de entrenar. “Cada vez hay más dispositivos para medir rendimiento, fuerza y potencia. Todos esos pequeños detalles ayudan a gestionar mejor el entrenamiento y a definir mejor los objetivos. Además, hay más estudios sobre cuántas horas son recomendables, qué estímulos aplicar o cómo trabajar la fuerza, y eso permite ajustar la planificación y el descanso en función de cada persona”.

En ese contexto, citas como la Copa de España de Escalada Cáceres 2026 refuerzan el crecimiento del calendario nacional. “Este tipo de competiciones ayudan a consolidar el nivel, a que el deporte siga creciendo y a que más gente se acerque a la escalada. Para nosotras es una oportunidad de competir en escenarios cada vez más profesionales y seguir dando pasos adelante”.