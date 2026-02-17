Dónde aparcar en el Roig Arena y cómo llegar a la Copa del Rey de baloncesto

El Roig Arena de València acoge desde este jueves la Copa del Rey de baloncesto, una competición que, como en ediciones anteriores, presenta varios favoritos al título y que este año supondrá el regreso de uno de sus grandes clásicos como el Kosner Baskonia, pero también los de la estrella del Asisa Joventut Ricky Rubio o el entrenador del Barça Xavi Pascual tras varios años de ausencia.

La cita deportiva reunirá a miles de aficionados de los ochos conjuntos que entran en competición, que se desplazarán a València para presenciar los partidos de sus equipos. De hecho, la Fundación Visit València ha realizado un sondeo sobre la ocupación hotelera para las noches del miércoles 18 al sábado 21 de febrero, que refleja una media cercana al 75%, cifra que mejora notablemente la ocupación prevista hasta el momento para el mes, que se situaba en el entorno del 60%. El precio medio de los hoteles en estas cuatro noches se sitúa en 135 euros (por noche), alcanzando su máximo de 152 euros la noche del viernes al sábado, coincidiendo con los encuentros decisivos y una mayor afluencia de público.

Y algunos de los principales retos a los que se enfrentarán los miles de aficionados será dónde estacionar sus vehículos, en el caso de los que se desplacen a València en coche particular, o cómo llegar en transporte público hasta el Roig Arena, el pabellón NBA que acoge la Copa del Rey de baloncesto.

Dónde aparcar en el Roig Arena

El Roig Arena dispone de su propio parking, ubicado en la avenida de los Hermanos Martistas, 16. Se trata de aparcamiento de 32.000 metros cuadrados repartidos en sus ocho plantas y con un total de 1.034 plazas, de las cuales 32 son para personas de movilidad reducida y 28 para vehículos de carga eléctrica. Además, dispone de 257 plazas para bicicletas. El parking permanecerá abierto todos los días con horario de 8.00 a 00.00 horas.

El nuevo aparcamiento utiliza tecnología ‘ticketless’, que permite que la barrera del parking se abra automáticamente tras leer la matrícula del vehículo. Posteriormente, tan solo introduciendo su matrícula, el usuario puede pagar utilizando un QR, en el cajero o mediante la nueva app oficial del Roig Arena, ya disponible en la Play Store y en la App Store , la cual permite pagar el estacionamiento sin hacer cola y además ahorrar un 30% del importe a abonar.

Parking en El Saler

Otra opción de estacionamiento amplio y cercano es el centro comercial El Saler, a 800 metros del Roig Arena. El parking cuenta con 2.500 plazas, con un horario de lunes a jueves, de 8h a 1:30h; los viernes, de 8:30h a 1:30h; los sábados de 9:30h a 23:30 y los domingos y festivos de apertura, de 9,30 a 23:30, y los de no apertura de 10 a 23:30 horas.

En cuanto a las tarifas, de lunes a viernes de 8:00h a 14h tendrás 3 horas gratis presentando tickets de compra superiores a 20€ de cualquier establecimiento del centro, o con la tarifa es de 0,05€ min. De lunes a viernes de 14h a cierre, el parking es totalmente gratuito. También lo es sábados, domingos y festivos. Los vehículos no podrán pernoctar en el parking, y de hacerlo, llevará implícito una tarifa de 18€/día.

Transporte público

Por otro lado, para los que prefieran desplazarse al Roig Arena en transporte público, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València tienes líneas de autobuses con parada cercana al pabellón: L7, L13, L14, L35, L99. En cuanto a Metrovalencia, la parada del tranvía próxima es Quatre Carreres, de la línea 10. Otras opciones son el taxi, con parada en la Avenida Antonio Ferrandis, junto a la puerta E del recinto deportivo; o el Uber, con una parada de recogida en la planta -1 del aparcamiento privado.