El cambio de Corberán después de su peor semana

Carlos Corberán cambió el rumbo del Derbi desde el banquillo. El técnico del Valencia CF, a diferencia de lo que había pasado en las tres derrotas consecutivas contra Betis, Athletic y Real Madrid, empezó a ganar el partido contra el Levante UD con su triple cambio. El de Cheste, señalado por Mestalla por su toma de decisiones en las segundas partes, acertó en el Ciutat dando entrada a Guido, Javi Guerra y Umar Sadiq en detrimento de Pepelu, Ugrinic y Hugo Duro. El equipo ganó en control en el centro del campo y sobre todo en capacidad para desplegarse y encontrar a los futbolisas de ataque sin protagonismo hasta pasada la primera hora de partido. Así llegó el gol que cambió el Derbi y lo decantó de lado valencianista.

Corberán apostó por cambiar el doble pivote y acertó. El Valencia aseguró el pase, redujo pérdidas y ganó el orden con la entrada de Guido. El argentino supo gestionar el ultimo tramo de partido y gobernarlo sobre todo desde su experiencia. También sumó y mucho la entrada de Javi Guerra. Su zancada rompió líneas y cambió el ritmo lento del encuentro. El Valencia ganó en verticalidad sin perder equilibrio. No es casualidad que el 1-0 se originara en sus botas. Javi lanzó la contra del primer gol en una transición rápida con llegada al área marca de la casa. La mejor versión de Guerra. La guinda fue la entrada de Sadiq. El nigeriano le devolvió colmillo al ataque tanto en sus movimientos como en sus maniobras de '9' al primer toque y de espaldas a la portería como la del 0-1. También fue una amenaza al espacio como demostró en el 0-2 ganándole la partida a Matías Moreno y sentenciando el Derbi en el mano a mano con Mathew Ryan.

El técnico del Valencia CF no estaba encontrando la manera de cambiar el rumbo de los partidos en las segundas partes. El propio Corberán reconoció en la derrota contra el Betis que «quizás hice los cambios cuando no tocaba porque el equipo estaba bien». Aquel día el entrenador se equivocó, como el mismo admitió, con la entrada de André Almeida y sobre todo Baptiste Santamaria a pesar de que el mercado de invierno todavía estaba abierto. También generó polémica su gestión de los cambios contra el Atlhletic en Copa y por encima de todo la sustitución de Lucas Beltrán frente al Real Madrid.

La pitada por Beltrán

Su decisión de sentar al argentino provocó los silbidos de Mestalla. Corberán lo explicó en sala de prensa: "Entiendo que la decisión de cualquier resultado tiene que ir contra el entrenador y es parte de nuestra profesión. Igual que nuestras decisiones, que algunas veces serán más entendibles y otras veces menos. los cambios tienen que ver con el estado físico y con buscar alternativas. Cambiar a Beltrán era duro, cambiar a Hugo Duro era duro, meter a Sadiq era una necesidad y es verdad que la única alternativa que había era Beltrán haberlo pasado a ser extremo en esos momentos, pero entendemos y confío también en otros jugadores como era Ramazani, como hubiera sido Diego López, que también nos podían dar energía para subir y bajar la banda", explicó.