Santiago Cañizares apunta a la "empatía con la propiedad" como razón para la continuidad de Corberán en el Valencia CF

Santiago Cañizares es de los pocos exjugadores del Valencia CF que se muestra muy crítico con la gestión realizada por Meriton desde su llegada al club en 2014. Y es que pese al triunfo en el derbi por 0-2, la figura de Carlos Corberán sigue cuestionada. En este sentido, el exportero recordó que durante estos últimos diez años se ha prescindido de entrenadores “mucho mejores y con una trayectoria contrastada” que el técnico de Cheste.

En su reflexión, en el programa La Banda de À Punt, Cañizares citó directamente los casos de Marcelino García Toral y José Bordalás. Del primero destacó que su destitución fue “una de las mayores atrocidades de gestión que puede cometer un club”, recordando que el técnico asturiano devolvió al equipo a la élite europea y conquistó la Copa del Rey de 2019. En cuanto a Bordalás, Cañizares subrayó que el técnico nunca estuvo en puestos de descenso y llevó al equipo a la final de la Copa del Rey 2021-22, perdida en la tanda de penaltis.

Carlos Corberán, en el derbi ante el Levante UD / Germán Caballero

El peso de la propiedad

El exinternacional español fue más allá y apuntó directamente al modelo de gestión. Según su análisis, Marcelino o Bordalás "era entrenadores molestos para Lim porque exigían porque querían mejor plantilla". En cambio, afirmó, Carlos Corberán "está dentro de ese entramado de Lim, que no molesta y es del gusto de la propiedad". Esa situación, señaló, "le ha dado más credito que otros entrenadores que no hubieran podido sostener esos números".

Sobre la posibilidad de un cambio de entrenador, Cañizares indicó que "puede ser positivo, o no", pero resaltó que "lo importante es que el equipo salga de la situación en la que está con Corberán y ya está". De todas formas, insistió: "A Corberan le ha sostenido la empatía con la propiedad, que al no molestar le sienta bien a la propiedad".