Copa del Rey de baloncesto: partidos, horarios, semifinales y televisión
La final de la Copa del Rey de baloncesto se disputará el domingo 22 de febrero a las 19 horas, después de las semifinales del sábado, donde se definirán los equipos que lucharán por el título en Valencia
Nacho Herrero
El Roig Arena de Valencia acogerá a partir de este jueves la Copa del Rey de baloncesto, una competición que, como en ediciones anteriores, presenta varios favoritos al título y que este año supondrá el regreso de uno de sus grandes clásicos como el Kosner Baskonia, pero también los de la estrella del Asisa Joventut Ricky Rubio o el entrenador del Barça Xavi Pascual tras varios años de ausencia.
El cruce entre el anfitrión Valencia Basket y el Asisa Joventut abrirá el torneo, el jueves 19 a las 18.00 horas. A las 21.00 completará el primer día la eliminatoria entre el Real Madrid, líder de la Liga Endesa, y el Unicaja, que defiende el título que conquistó en la pasada edición en Las Palmas.
El viernes completarán los cuartos de final los cruces entre el Kosner Baskonia y el Lenovo Tenerife y el que disputarán el Barcelona y el UCAM Murcia.
Las semifinales se disputarán el sábado 21 de febrero. A las 18 horas se enfrentarán los ganadores del Valencia-Joventut y del Madrid-Unicaja, mientras que a las 21 horas se medirán los vencedores del Baskonia-Tenerife y del Barça-UCAM. La gran final está fijada para el domingo, 22 de febrero a las 19 horas. Todos los encuentros serán retransmitidos por DAZN.
La Copa vuelve a Valencia
Inaugurada hace seis meses y con un presupuesto de 365 millones de euros, el Roig Arena, impulsada por el empresario Juan Roig, máximo accionista del Valencia Basket, acoge tanto grandes conciertos como citas deportivas, para lo que cuenta con 15.600 localidades. Toma el relevo de la Fonteta, que fue la casa del equipo levantino durante cuatro décadas y acogió el torneo en 1999 y 2003.
De manera paralela a la Copa, se celebra la Minicopa Endesa, un torneo de categoría infantil que arranca este mismo miércoles en la histórica Fonteta y cuya final se jugará también en la pista central del Roig Arena, que además de acoger esta edición, será también sede de la Copa del Rey en 2027.
