Diego López padece un esguince de rodilla
El extremo asturiano del Valencia, Diego López, se lesionó en un entrenamiento y seguirá un plan de recuperación en Paterna hasta su reincorporación al equipo
Valencia
El Valencia CF ha informado este martes que el extremo asturiano Diego López padece un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.
El atacante sufrió dicha lesión en el entrenamiento del pasado sábado, el último previo al derbi ante el Levante en el Ciutat de València para el que el ‘Guajín’ fue baja de última hora y no pudo participar.
Diego López seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta que su mejoría clínica le permita reincorporarse con el resto del equipo.
- La 'actitud negativa' de los visitantes desata el caos en la obra interactiva 'El mundo del cambio irreversible' del Centro Hortensia Herrero
- El Roig Arena acoge la velada de MMA liderada por Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo: entradas a la venta
- La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
- Vizcaíno Casas, el escritor olvidado que vendía millones de libros: “Mi padre volverá a ser leído cuando España deje de hablar de Franco”
- Runrún en el PPCV ante un posible 'dedazo' de Génova a Llorca sin congreso
- Embalse de Algar: La presa del Palancia medio
- Imágenes de la tangana final del derbi Levante UD - Valencia CF
- Aemet vuelve a activar los avisos por viento en la C. Valenciana: Valencia, Castellón y Alicante se ponen de nuevo en alerta tras el paso de la borrasca Oriana