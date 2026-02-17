Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Diego López padece un esguince de rodilla

El extremo asturiano del Valencia, Diego López, se lesionó en un entrenamiento y seguirá un plan de recuperación en Paterna hasta su reincorporación al equipo

López en un entrenamiento en Paterna

López en un entrenamiento en Paterna / VCF Media

Redacción Levante-EMV

Valencia

El Valencia CF ha informado este martes que el extremo asturiano Diego López padece un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

El atacante sufrió dicha lesión en el entrenamiento del pasado sábado, el último previo al derbi ante el Levante en el Ciutat de València para el que el ‘Guajín’ fue baja de última hora y no pudo participar.

Diego López seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta que su mejoría clínica le permita reincorporarse con el resto del equipo.

TEMAS

Torrent vibrará con el XIX Festival Brassurround: conciertos de viento metal del 20 al 22 de febrero

El vendaval tumba 23 árboles en el parque de San Vicent de Llíria

Mai s'esgota la llum de "Capvespre": nova edició deu anys després de la novel·la del denier Josep Bertomeu que va lloar Rafael Chirbes

Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: "Habrá que consensuar la propuesta"

El Consell de Transparència demana auxili després de deixar 500 reclamacions per atendre en 2025

El "Granerer 2026" de Torrent incorpora realidad aumentada y códigos QR para una experiencia fallera interactiva

Las 48 Horas de fútbol sala de Canals repartirán más de 4.000 euros en premios

