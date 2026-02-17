Diego López padece un esguince de rodilla

El Valencia CF ha informado este martes que el extremo asturiano Diego López padece un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

El atacante sufrió dicha lesión en el entrenamiento del pasado sábado, el último previo al derbi ante el Levante en el Ciutat de València para el que el ‘Guajín’ fue baja de última hora y no pudo participar.

Diego López seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva de Paterna hasta que su mejoría clínica le permita reincorporarse con el resto del equipo.