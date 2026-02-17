COPA DEL REY
Jean Montero y Matt Costello apuntan ya a la Copa
Ambos no jugaron en Andorra por molestias físicas, pero apuntan a estar listos para el jueves
Josep Puerto, con fiebre, única ausencia del entrenamiento de este martes en el Roig Arena
Jorge Valero
Doble alegría para Pedro Martínez. Jean Montero y Matt Costello, ausentes en el último partido de Andorra por distintas molestias físicas, estarán listos para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey del jueves ante el Joventut, ya que este martes han trabajado ya sin problemas con el resto del grupo.
El pívot sufrió una pequeña lesión en el tobillo en el partido ante el Asvel Villeurbanne y aunque en un primer momento el propio Pedro Martínez apuntaba que no pintaba nada bien, de momento ha podido volver a trabajar sin aparentes problemas y apunta a estar disponible para el partido del jueves, aunque el técnico taronja podría verse obligado a hacer tres descartes.
Ausencia de Josep Puerto
Y es que aunque este martes no se pudo entrenar con el resto Josep Puerto por un proceso febril, es poco probable que le afecte a la hora de estar dispinible también para el jueves, por lo que si no hay contratiempos de última hora, Pedro Martínez podría disponer de toda la plantilla al completo ante el Joventut de Dani Miret.
Un partido que llega tras el aviso de la Liga Endesa, con la reciente victoria de los verdinegros ante los taronja en el Olímpic de Badalona.
