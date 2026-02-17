LALIGA denuncia cánticos en el Levante - Valencia y los botellazos a Cömert

El derbi entre el Levante UD y el Valencia CF disputado el pasado domingo concluyó con victoria visitante por 0-2 en un encuentro que, más allá del resultado, quedó marcado por varios incidentes reflejados en el acta del delegado de LaLiga presente en el estadio (es algo distinto al propio acta del encuentro). Durante el transcurso del partido se registraron hasta tres conductas denunciables: cánticos dirigidos desde la grada local contra Pepelu al grito de “Pepelu es una rata”, el cántico “puto sapo el que no bote” entonado por seguidores valencianistas y el lanzamiento de objetos, entre ellos botellas, que alcanzaron al jugador Eray Cömert desde la grada.

Cánticos contra Pepelu

En lo que respecta a los cánticos contra Pepelu, el centrocampista fue objeto de reiteradas descalificaciones por parte de un sector de la afición levantinista. El futbolista, que abandonó el Levante para fichar por el Valencia hace tres temporadas, arrastra desde entonces la consideración de “traidor” para parte del público granota. Esa circunstancia volvió a hacerse patente durante el choque, cuando en diferentes fases del encuentro se escuchó de forma clara y repetida el cántico “Pepelu es una rata”, lo que motivó su inclusión entre las incidencias reflejadas por el delegado de LaLiga.

Así lo expresa LaLiga: "34 minutos antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales ubicados en las distintas gradas del estadio entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Pepelu es una rata”.

18 minutos antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales ubicados en las distintas gradas del estadio entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Pepelu es una rata”.

En el minuto 1 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en las distintas gradas del estadio entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Pepelu es una rata”.

Imágenes de la tangana final del derbi Levante UD - Valencia CF / Eduardo Ripoll / Germán Caballero

En el minuto 20 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada de Gol de Alboraia baja, sectores 517 y 518, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Pepelu es una rata”, siendo secundado por aficionados presentes en las distintas gradas del estadio.

En el minuto 24 de partido, un grupo de aficionados locales ubicados en la Grada de Gol de Alboraia baja, sectores 517 y 518, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico “Pepelu es una rata”, siendo secundado por aficionados presentes en las distintas gradas del estadio.

Cánticos de la afición del Valencia CF

Por su parte, la afición del Valencia CF desplazada al estadio también protagonizó cánticos recogidos en el informe. Desde el fondo ocupado por seguidores visitantes se entonó “Puto sapo el que no bote” mientras los aficionados saltaban de manera coordinada, algo que apuntó el oficial de LaLiga presente en las gradas del Ciutat de València.

En el minuto 65 de partido, un grupo de aficionados visitantes ubicados en el córner entre Gol Alboraya y Grada Lateral entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico ”Puto sapo el que no bote, eh".

En el minuto 91 de partido, un grupo de aficionados visitantes ubicados en el córner entre Gol Alboraia y Grada Lateral entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 12 segundos el cántico ”Puto sapo el que no bote, eh".

Momento en el que una de las botellas impacta y rebota en la cara del jugador / Twitter Dani Meroño

Botellazos a Cömert

Finalmente, uno de los episodios más polémicos tuvo como protagonista a Eray Cömert. Tras el pitido final, el defensor celebró la victoria cogiendo el banderín de un fondo y acudiendo al otro fondo para celebrarlo con los suyos, lo que se vio desde el sector levantinista como una provocación. En ese contexto de tensión, el jugador suizo recibió el impacto de una botella lanzada desde la grada, un incidente totalmente denunciable y que también fue apuntado por el oficial de LaLiga presente.

Unos 8 minutos después de la finalización del partido, aficionados locales ubicados en las cercanías de la zona de grada visitante, esto es, el córner entre Gol Alboraia y Grada Lateral lanzaron varias botellas de agua hacia dicha zona, obligando a la intervención de Policía Nacional.